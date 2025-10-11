Centenario celebró sus 103 años con un emotivo homenaje a los pioneros

En el marco del 103° aniversario de la ciudad de Centenario, se realizó este sábado por la mañana el tradicional acto de homenaje a las y los pioneros, una ceremonia que busca reconocer el esfuerzo de quienes sentaron las bases de la comunidad.

El evento tuvo lugar frente al cementerio local y fue encabezado por el intendente Esteban Cimolai, acompañado por autoridades provinciales, municipales y vecinos.

Cimolai: “El espíritu pionero fue un proyecto colectivo”

Durante su discurso, Cimolai destacó el valor de la memoria y la unidad en el desarrollo de la ciudad.

“El espíritu pionero se basó en pensar en un proyecto colectivo, y así tenemos que honrarlos: que nuestro objetivo común sea siempre trabajar para un Centenario cada día mejor”, expresó el jefe comunal.

Tras las palabras, se depositaron ofrendas florales en homenaje a los fundadores.

Recuerdo especial a Rosita Roga

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a Doña Rosita Roga, vecina muy querida que falleció recientemente. Durante el acto se leyó una declaración de reconocimiento por su trayectoria como pionera y se descubrió un mural con su imagen en la pared externa del cementerio.

Familiares y allegados de Roga participaron especialmente invitados para esta ocasión.

Autoridades presentes

Participaron del homenaje el diputado provincial Ernesto Novoa, la presidenta del Concejo Deliberante Lorena López, y los concejales Nancy Bibow, Lucía Matas, Sebastián Krapp, Cristian Pieroni, Emiliano Sosa y Daniela Machado.

Por el municipio estuvieron presentes los secretarios Rosalí Esteves, Alicia Mannucci, Benito Torres, Luciano Nagli y Leandro Lucero, junto a equipos de trabajo y público en general.