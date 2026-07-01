La demolición del depósito regional de La Anónima ya está en marcha y marca una nueva etapa tras el incendio que destruyó por completo las instalaciones a principios de junio. El operativo comenzó este martes con el desarme de las estructuras que permanecían en pie y que presentaban riesgo de derrumbe, luego de que un informe técnico determinara que el edificio sufrió daños irreversibles.

Uno de los primeros efectos del avance de los trabajos llegó hoy con la reapertura al tránsito de la calle Tres Arroyos, entre Toschi y Medela, un sector que permanecía cerrado desde el siniestro por cuestiones de seguridad.

Las tareas están a cargo de la empresa Crisalis, con sede en el Parque Industrial de Cipolletti, que inició la demolición de los sectores más comprometidos del predio ubicado junto a las vías del ferrocarril. El objetivo es eliminar cualquier riesgo de colapso para garantizar la seguridad de los operarios y de quienes circulan por la zona.

Superada esa primera etapa, continuará el desarme del resto de las estructuras. Luego comenzará el retiro, la clasificación y la disposición de los residuos generados por el incendio, además de la organización de sectores de acopio y de circulación interna para facilitar el operativo.

Desde la Secretaría de Gobierno del Municipio ya habían anticipado que la reapertura de Tres Arroyos dependía del avance de la demolición. Finalmente, este miércoles los vehículos volverán a circular por el tramo comprendido entre Toschi y Medela, recuperando una conexión importante para ese sector de la ciudad.

Mientras tanto, la investigación para determinar el origen del incendio y las eventuales responsabilidades continúa su curso. En paralelo, la demolición busca dejar atrás las ruinas del depósito y comenzar la recuperación de un predio que quedó completamente devastado por el fuego.