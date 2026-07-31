Liberaron la Ruta Nacional 40 tras el derrumbe de rocas entre el acceso a San Martín de los Andes y Catritre

Gracias al trabajo coordinado de distintos organismos, se logró despejar la Ruta Nacional 40 tras el desmoronamiento y derrumbe de rocas de gran tamaño. Así quedó restablecido el tránsito entre San Martín de los Andes y Catritre.

Calos Cruz es el titular de la Dirección Provincial de Defensa Civil. En una entrevista con AM550, el funcionario explicó cómo se desarrollaron las tareas y en qué franjas horarias se podrá hacer uso de esa arteria, vital para la conexión con la Cordillera, la Ruta de los Siete Lagos y el acceso a los centros de esquí Cerro Chapelco y Lago Hermoso.

"Se acaba de liberar. Entre las 17 y hasta las 22 va a estar permitido el paso por la Ruta Nacional 40, como así también el día de mañana (por este sábado 1 de agosto) durante las 8 y las 22. Quienes vayan a circular por la ruta les pedimos que respeten las indicaciones del personal policial, que estará realizando diferentes tareas preventivas", sostuvo en diálogo con Entretiempo, programa que se emite por AM550.

Cómo son las rocas que bloquearon la Ruta Nacional 40 en el acceso a San Martín de los Andes

Consultado sobre las características y el tamaño de las rocas que bloquearon la Ruta Nacional 40, entre San Martín de los Andes y Catritre, Cruz detalló la titánica tarea que realizó el personal de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, la Municipalidad local y de Defensa Civil. "(En cuanto al peso) teníamos mucho tonelaje. En cuanto a la magnitud, había muchos metros cúbicos de rocas, tierra y sedimentos", explicó.

Durante las primeras horas del operativo, Cruz explicó que distintos especialistas en minería y el terreno analizaron las medidas a tomar. "Se armó un plan de trabajo y se buscó una vía alternativa, como es la Ruta Provincial 19, y eso amortiguó lo que fue la interrupción de la (Ruta Nacional) 40", añadió.

Sobre el final de la entrevista, Cruz destacó el trabajo de todos los equipos intervinientes en el resultado final del operativo, que se desarrolló en plena temporada invernal con una provincia de Neuquén visitada por miles de turistas locales, de países vecinos y de distintas partes. "Se realizó un trabajo institucional muy importante. Quiero resaltar la coordinación de los equipos locales, provinciales y nacionales que trabajaron". concluyó.

La entrevista completa a Carlos Cruz - director de Defensa Civil de Neuquén