Un ejemplar de monito del monte, una de las especies más emblemáticas y sensibles de la Patagonia, fue rescatado en las últimas horas dentro de un yacimiento petrolero ubicado en el bajo de Añelo.

El animal fue encontrado por trabajadores del lugar, quienes alertaron de inmediato a personal de Fauna de la provincia tras notar que el pequeño marsupial presentaba signos de desorientación. Luego de un operativo de rescate, el ejemplar fue trasladado a resguardo para ser evaluado por especialistas.

Desde el área provincial indicaron que el objetivo es determinar su estado de salud y analizar si puede ser reinsertado en un ambiente natural alejado de la intervención humana y de la actividad industrial.

Un hallazgo poco habitual en plena actividad petrolera

La presencia de un monito del monte dentro de una zona de explotación hidrocarburífera llamó la atención tanto de trabajadores como de especialistas ambientales.

Se trata de un marsupial autóctono de pequeño tamaño, considerado clave para el equilibrio ecológico de los bosques y ambientes patagónicos. Su aparición en áreas altamente intervenidas suele interpretarse como una señal de alteración del hábitat natural.

Aunque todavía no se difundieron detalles sobre lesiones físicas, desde Fauna señalaron que el animal presentaba un comportamiento compatible con estrés o desorientación.

Qué función cumple el monito del monte en el ecosistema

El monito del monte no solo es una especie nativa: también cumple un rol fundamental en la regeneración ambiental.

Especialistas destacan que actúa como dispersor de semillas, ayudando a la reproducción de distintas especies vegetales de la Patagonia. Por esa razón, su conservación tiene impacto directo sobre otros organismos y sobre el equilibrio natural de los ecosistemas.

Además, es considerado un “fósil viviente” debido a su antigua línea evolutiva dentro de los marsupiales sudamericanos.

¿Qué pasará ahora con el animal rescatado?

El monito del monte permanecerá bajo observación mientras se realizan estudios para evaluar su condición general.

Si los especialistas determinan que está en condiciones, será liberado en un entorno compatible con sus necesidades biológicas y lejos de zonas de intervención humana intensa.

Desde Fauna recordaron además la importancia de no manipular animales silvestres y de dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier hallazgo similar.