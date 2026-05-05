Durante la mañana y mediodía de este martes el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) realizó trabajos de emergencia en el colector cloacal de la calle Copahue entre avenida Olascoaga y Corrientes de Neuquén capital, donde se detectó una fisura en una cañería antigua cuya obra de reemplazo está en marcha.

Explicaron que esta reparación provoca una disminución en la capacidad de conducción del líquido sanitario, el cual es tratado en la Planta Tronador, por lo que afecta el sistema cloacal de la zona.

Cómo fue el arreglo de la cañería

Martín Giusti, Coordinador general de EPAS, comentó en diálogo con Entretiempo por AM550, que este martes se estuvo trabajando con urgencia en la desobstrucción del colector ya que colapsó parte de su estructura.

"La tarea hoy quedó subsanada, se pudo sacar el tapón y en estos momentos se continúa con la obra", detalló, refiriéndose al recambio de colector que se estaba realizando en el sector por su antigüedad.

Giusti explicó que se intervino para hacer la limpieza y que el líquido vuelva a circular normalmente, ya que durante la noche del lunes se habían denunciado desbordes en calle Luis Beltrán y San Luis.

Con estos últimos trabajos el caño ya no está desbordado y quedó contenido, sin mayores inconvenientes. "Por suerte ya se estaba reemplazando este tramo que ya tenía mucha antigüedad", aclaró.

El Coordinador indicó que en caso de que algún vecino o vecina haya sufrido algún problema por esta rotura, puede llamar al 0800 2224 827, en caso de que presente algún inconveniente particular en su red cloacal.

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