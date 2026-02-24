El Hospital Zonal de Bariloche confirmó un caso fatal de síndrome pulmonar tras contraer la enfermedad hantavirus. El paciente falleció luego de 48 horas de internación, según fuentes del lugar. Se trata del segundo caso del año.

Además trascendió que la víctima pertenecía a la Policía Federal, tenía 39 años y había ingresado el sábado con síntomas similares a la gripe. Como había realizado tareas en zonas de riesgo, se realizó un examen PCR que dio positivo a hantavirus.

Tras esta confirmación, se procedió a aislar a siete personas: dos familiares y cinco compañeros de trabajo, quienes habían tenido contacto con la víctima, aunque se mantienen sin síntomas.

Ahora las autoridades sanitarias se encuentran trabajando en la investigación epidemiológica para determinar el lugar y las circunstancias de exposición al virus, que se transmite principalmente a través del contacto con roedores silvestres o sus excrementos, orina y saliva.

Sobre la enfermedad

El síndrome pulmonar por hantavirus es una de las presentaciones más graves de esta enfermedad, ya que su rápida evolución puede derivar en insuficiencia respiratoria severa y, en muchos casos, resultar mortal.

El Hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta; el ratón colilargo es el principal roedor reservorio y transmisor del virus y los transmite eliminándolo a través de la saliva, heces y orina.

El contagio se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones. La variante que circula en la Patagonia puede transmitirse de persona a persona y sus principales síntomas son como estado gripal, fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y abdominales.

En caso de hallar un roedor muerto, se debe rociar con agua y lavandina al 10%, luego esperar 30 minutos y utilizar guantes de goma o bolsas a modo de guante para manipularlo.

Después, es necesario colocarlo en una doble bolsa y eliminarlo en pozos profundos o quemarlo de manera segura para evitar incendios.

Ante cualquier síntoma similar a los ya mencionados o sospecha por algún contacto con un roedor o persona sospechosa consulte al centro médico más cercano.