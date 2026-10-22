El Ministerio de Salud de la Nación confirmó cinco casos de hantavirus en Chubut y reportó una cadena de transmisión entre integrantes de una misma familia en la localidad cordillerana de Cerro Centinela. La información forma parte del último Boletín Epidemiológico Nacional, que reúne los datos correspondientes al cierre de la temporada 2025-2026 y advierte sobre la importancia de mantener la vigilancia sanitaria en la región.

El episodio intrafamiliar involucró a tres personas convivientes que presentaron síntomas de manera sucesiva. Los estudios genómicos realizados sobre las muestras detectaron una similitud del 99,99% entre las secuencias del virus, un resultado compatible con la transmisión de persona a persona. Sin embargo, los especialistas no descartaron que el contagio inicial se hubiera producido por la exposición a roedores silvestres infectados.

Tres integrantes de una familia de Cerro Centinela presentaron síntomas de manera sucesiva y los estudios confirmaron una cadena de transmisión.

A nivel nacional, el informe contabilizó 112 casos confirmados de hantavirus durante la temporada 2025-2026, lo que representa el segundo registro más alto de la serie histórica, detrás de los 126 casos de la temporada 2018-2019, cuando se produjo el brote de Epuyén. En la región Sur se notificaron 13 casos: siete en Río Negro, cinco en Chubut y uno en Neuquén.

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o excrementos de roedores infectados. En determinadas circunstancias, la variante Andes, presente en la Patagonia, también puede transmitirse entre personas, especialmente cuando existe contacto estrecho y prolongado. Entre los síntomas iniciales se encuentran fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, cansancio y molestias gastrointestinales.

La región Sur registró 13 casos de hantavirus durante la última temporada, distribuidos entre Río Negro, Chubut y Neuquén.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto con roedores y sus secreciones, ventilar los ambientes cerrados antes de ingresar y mantener los alimentos protegidos. También aconsejan no barrer ni aspirar en seco los excrementos de roedores, ya que esas acciones pueden dispersar partículas contaminadas en el aire. Frente a síntomas compatibles, especialmente después de permanecer en zonas rurales o cordilleranas, es importante buscar atención médica de inmediato.