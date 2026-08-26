Instituciones de Neuquén comenzarán un estudio eco-epidemiológico para caracterizar filogenéticamente las variantes de ANDV presentes en poblaciones de O. longicaudatus y de otras especies de roedores potencialmente involucradas en la dinámica viral en la provincia del Neuquén.

El Síndrome Cardio-Pulmonar por Hantavirus (SCPH) es una enfermedad zoonótica emergente que genera cuadros respiratorios severos, con una letalidad cercana al 40% en los casos confirmados de la región patagónica.

En esta región, el agente etiológico es el virus Andes Sur (ANDV), por lo que el proyecto eco-epidemiológico que unirá al Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN), el Instituto Malbrán, la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) y el ministerio de Salud se centrará en el estudio de dicha variante para fortalecer el conocimiento sobre la misma, así como la identificación geográfica de las variantes de hantavirus para delimitar sitios de exposición, entre otros.

A partir de esto se propone realizar un estudio eco-epidemiológico para caracterizar filogenéticamente las variantes de ANDV presentes en poblaciones. Se trata de la segunda etapa de un trabajo que ya realizaron el Instituto Malbrán y Salud en la provincia, en el que sobre 158 roedores se hallaron 4 positivos de la cepa mencionada. Ahora se extenderá a varias zonas de la provincia.

El trabajo de campo involucrará muestreos de roedores en ambientes silvestres y peridomésticos de áreas distantes entre sí con antecedentes de casos humanos. La información generada permitirá fortalecer el conocimiento sobre la diversidad genética de los Orthohantavirus en la Patagonia cordillerana, comprender los factores ambientales asociados a la transmisión de hantavirus a humanos y contribuir al diseño de estrategias de vigilancia epidemiológica y prevención basadas en evidencia local.

Área de estudio

El estudio se desarrollará en la región cordillerana de la provincia del Neuquén, en el área histórica de ocurrencia de síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH).

La selección de sitios de muestreo se realizará priorizando ambientes con antecedentes de casos humanos confirmados y características ecológicas adecuadas para la presencia de roedores reservorios (presencia conocida o potencial de O. longicaudatus).

Convenio

La reunión se llevó a cabo en la cartera sanitaria provincial entre el ministro de Salud, Martín Regueiro y el secretario ejecutivo de ANIDE, docente universitario e investigador del CONICET, Joaquín Perren, quienes próximamente oficializarán el proyecto a través de la firma de un convenio junto al Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN) y el Instituto Malbrán. También estuvo presente Magdalena Perini, de ANIDE.

Al respecto, Perren indicó: