Tolerancia cero: la Provincia despidió a siete estatales en un día por haber incumplido con sus responsabilidades

Este lunes 7 de septiembre, la política de tolerancia cero aplicada por el gobernador Rolando Figueroa mostró que su compromiso por la gestión rige con todas las de la ley. A través de un decreto, siete trabajadores estatales fueron desvinculados luego de que se detectaran distintas irregularidades frente a las tareas que debían desempeñar.

Las medidas alcanzaron a agentes del sistema de salud, efectivos de la Policía del Neuquén y personal de la administración pública provincial. En todos los casos se realizaron sumarios administrativos y se analizaron antecedentes que derivaron en la cesantía definitiva de los empleados involucrados.

La decisión se enmarca en la política de control interno que impulsa la actual gestión provincial, con auditorías permanentes para detectar incumplimientos que afectan la prestación de servicios esenciales para los neuquinos.

Uno por uno, los siete trabajadores despedidos en un día por el gobierno de Rolando Figueroa

Una jefa médica que no volvió a trabajar y argumentó estar capacitándose en Estados Unidos

Una de las cesantías más relevantes recayó sobre Flavia Alejandra González, quien se desempeñaba como jefa de Gastroenterología del Hospital Castro Rendón. Según consta en el expediente, la profesional no retomó sus funciones una vez finalizada una licencia sin goce de haberes y permaneció ausente durante varios meses.

En su defensa explicó, mediante correo electrónico, que se encontraba participando de una capacitación en Estados Unidos, aunque los auditores concluyeron que esa situación no justificaba el incumplimiento de las obligaciones previstas por la legislación provincial. Desde la administración provincial consideraron que la conducta generó un perjuicio para el funcionamiento del principal hospital de la Patagonia norte y para la atención de los pacientes.

Un auxiliar de enfermería del Bouquet Roldán acumuló ausencias injustificadas

Otro de los casos corresponde a Juan Pablo Villagra, auxiliar de enfermería del Hospital Bouquet Roldán. El trabajador fue cesanteado por ausencias continuas e injustificadas registradas entre fines de julio y mediados de agosto de 2024.

En la resolución se destacó la importancia del compromiso y la responsabilidad en áreas sensibles como la salud pública, donde la falta de personal repercute directamente en la atención de los vecinos.

Una enfermera de San Patricio del Chañar sumó cuatro sumarios administrativos

La tercera desvinculación dentro del sistema sanitario alcanzó a Araceli Lilen Ferreyra, enfermera del Hospital Dra. Alicia Cruz de San Patricio del Chañar. Acumuló ausencias injustificadas en distintos períodos de 2024, lo que derivó en la apertura de cuatro sumarios administrativos. Finalmente, la investigación concluyó que existían elementos suficientes para avanzar con la cesantía.

Un sargento fue expulsado tras una investigación por hechos de violencia familiar

Entre los efectivos policiales desvinculados figura el exsargento Osvaldo Américo Fuentes. La Jefatura de Policía solicitó su separación luego de acreditarse una falta administrativa grave. Sobre el exsuboficial pesaba además una denuncia presentada en Zapala por presuntos hechos de violencia familiar que dieron origen a una causa judicial por amenazas, lesiones agravadas y tentativa de abuso sexual.

Las autoridades policiales consideraron que las conductas investigadas resultan incompatibles con los estándares exigidos para integrar la fuerza provincial.

Una excabo acumuló 75 días de arresto por distintos hechos de indisciplina

Otra de las cesantías alcanzó a Sabrina Andrea Bustamante Roncallo, quien se desempeñaba como cabo del escalafón oficinista. La exagente registraba un total de 75 días de arresto policial derivados de diferentes episodios de indisciplina. El historial disciplinario fue determinante para que se resolviera su desvinculación definitiva.

Una sargento no regresó al servicio tras vencer una licencia excepcional

También fue expulsada de la fuerza Rocío Ayelén Quintonahuel. La investigación determinó que, luego de finalizar una licencia excepcional sin goce de haberes otorgada en 2024, la entonces sargento no se reincorporó a sus funciones ni presentó una justificación válida para explicar su ausencia.

Una empleada del Ministerio de Gobierno fue cesanteada por abandono de cargo

La séptima desvinculación correspondió a Micaela Nahir Barberis, trabajadora de planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

De acuerdo con el expediente, registró extensos períodos de inasistencias injustificadas durante varios meses de 2024, situación que permitió acreditar el abandono de cargo. Además, la agente fue convocada a prestar declaración indagatoria pero no se presentó.

Auditorías, recupero de fondos y una señal política hacia toda la administración pública

Desde el gobierno de la provincia de Neuquén indicaron que en todos los casos se activaron los mecanismos para recuperar los salarios percibidos indebidamente durante los períodos en los que los trabajadores no prestaron servicios. Además, se advirtió que, de no concretarse la devolución correspondiente, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales necesarias.

La decisión constituye una nueva señal política de la gestión de Rolando Figueroa, que desde el inicio de su mandato impulsa auditorías en organismos provinciales con el objetivo de mejorar la eficiencia estatal y garantizar que los recursos públicos se destinen efectivamente a la prestación de servicios para los habitantes de Neuquén.

Para los vecinos, las medidas tienen impacto directo en áreas clave como la salud pública, la seguridad y el funcionamiento de la administración provincial, sectores donde la presencia efectiva del personal resulta fundamental para sostener la calidad de las prestaciones.