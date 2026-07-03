Heladas al amanecer y una leve mejora: el tiempo para este viernes 3 de julio en la previa de Argentina–Cabo Verde

Neuquén atravesará este viernes 3 de julio una jornada típicamente invernal, marcada por el frío polar de la mañana y temperaturas que irán en ascenso durante la tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire frío que afecta a gran parte del país continuará presente sobre la Patagonia, aunque comenzará un lento ingreso de aire más húmedo que favorecerá el aumento de la nubosidad. Todo, enmarcado en la previa del partido que la Selección argentina de fútbol masculino disputará ante su par de Cabo Verde en Miami.

Neuquén capital: mañana helada y tarde más agradable

En la capital provincial se espera una mañana muy fría, con heladas y temperaturas cercanas a los 0°C. Durante la tarde el termómetro alcanzará valores moderados para la época, con cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado. No se prevén precipitaciones y las condiciones serán favorables para quienes sigan el partido de la Selección Argentina desde la ciudad.

Zapala: el frío seguirá como actor principal

La ciudad del centro neuquino tendrá una de las madrugadas más frías de la provincia. El cielo se presentará con nubosidad variable y las temperaturas permanecerán bajas durante gran parte del día. El viento será moderado, aunque sin las intensas ráfagas registradas durante jornadas anteriores.

Chos Malal: aire invernal en el norte neuquino

En el norte provincial continuará el ambiente frío, con heladas matinales y una tarde fresca. El SMN prevé tiempo estable, sin lluvias ni nevadas, aunque con aumento gradual de la nubosidad hacia el cierre de la jornada.

San Martín de los Andes: frío intenso y nubes sobre la cordillera

La localidad cordillerana tendrá temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día. Se espera cielo parcialmente nublado y viento del sector este, sin probabilidades significativas de precipitaciones. La sensación térmica será más baja debido al viento, especialmente durante la mañana.

Villa La Angostura: ambiente invernal ideal para la nieve acumulada

La villa turística mantendrá condiciones típicas de invierno, con temperaturas cercanas a 0°C y cielo entre parcial y mayormente nublado. No se esperan nevadas importantes durante la jornada, aunque la nieve acumulada en sectores altos continuará siendo protagonista del paisaje.