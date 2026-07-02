Las intensas heladas registradas en las últimas horas provocaron nuevas complicaciones sobre la Ruta Nacional 237, donde varios camiones quedaron atravesados sobre la calzada debido a la formación de hielo. La situación obligó a realizar un corte preventivo del tránsito en uno de los sectores más delicados del corredor que une el Alto Valle con la cordillera.

El jefe del Departamento de Tránsito de la Policía de Neuquén, comisario Raúl Levio, explicó que el inconveniente comenzó durante la tarde del martes, cuando las temperaturas descendieron rápidamente. "Después de las seis de la tarde se registró una importante formación de hielo y varios camiones quedaron atravesados sobre la ruta, por lo que fue necesario realizar un corte preventivo del tránsito", indicó.

El problema se concentró entre el paraje Huayquimil, a la altura del kilómetro 1.474, y Collón Cura, un tramo conocido por sus curvas y contracurvas, donde suele aparecer el denominado "hielo negro", casi imperceptible para quienes circulan y uno de los fenómenos más peligrosos durante el invierno.

Las máquinas trabajaron para restablecer el tránsito

Durante la mañana de este miércoles, la circulación pudo normalizarse luego de que la empresa concesionaria desplegara maquinaria y arrojara material salino sobre la calzada para mejorar la adherencia.

"Actualmente el tránsito está normalizado. Se arrojó sal sobre la ruta y las máquinas continúan trabajando en el sector para mantener las condiciones de circulación", señaló Levio.

Sin embargo, el jefe policial advirtió que las bajas temperaturas previstas para las próximas horas podrían generar nuevamente la formación de hielo y aseguró que los controles continuarán durante toda la jornada.

"Vamos a seguir actualizando el estado de las rutas a través de los canales oficiales de la Policía, ya que mantenemos patrullas recorriendo permanentemente los distintos sectores", explicó.

Recomiendan evitar los viajes nocturnos

Frente a este escenario, la Policía insistió en que los automovilistas planifiquen sus desplazamientos y eviten circular durante la noche o la madrugada, cuando las condiciones son más peligrosas.

"Las recomendaciones son las de siempre: verificar el estado del vehículo antes de salir, utilizar siempre el cinturón de seguridad, llevar cadenas y, si no es una urgencia, evitar viajar de noche. Lo ideal es hacerlo después de las diez de la mañana, cuando las cuadrillas ya trabajaron sobre la ruta y el hielo disminuye", remarcó el comisario.

Además, recordó la importancia de mantener una distancia prudente entre vehículos para evitar colisiones en caso de una pérdida de adherencia. "Es fundamental respetar las distancias precautorias porque una frenada inesperada sobre hielo puede desencadenar accidentes múltiples", sostuvo.

Levio también lamentó que algunos conductores intenten esquivar los controles cuando se dispone un corte preventivo. "Siempre hay personas que intentan esquivar los controles o ingresar por caminos alternativos. Eso termina generando más riesgos y obliga a destinar personal para asistirlos cuando quedan varados. Lo mejor es respetar las restricciones y esperar a que las condiciones sean seguras", concluyó.