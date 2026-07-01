El Huecú amaneció con -15°C, un registro que quedó por debajo de la mínima oficial difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ubicó a Maquinchao, en Río Negro, como la ciudad más fría del país con -13,8°C.

Las bajas temperaturas llevaron al municipio a reforzar el operativo de asistencia para acompañar a las familias que atraviesan el invierno sin conexión a la red de gas. La prioridad estuvo puesta en garantizar calefacción y atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

El secretario de Acción Social de la Municipalidad de El Huecú, Bernardo Raiguan, explicó que la situación se mantiene controlada gracias al trabajo preventivo que comenzó antes de la llegada de las heladas más intensas.

"La gente está contenida en sus hogares y en sus lugares de trabajo. Muchos directamente optaron por no salir a la calle debido al frío extremo", señaló.

El municipio sostiene la entrega de leña

Uno de los ejes del operativo es la distribución de leña para los hogares que no cuentan con gas. Este año, el municipio debió reorganizar el sistema de abastecimiento porque no recibió el aporte habitual desde la Provincia.

Actualmente, entre 40 y 50 familias reciben este acompañamiento. Los grupos familiares de cuatro integrantes obtienen alrededor de cinco metros cúbicos de leña, mientras que las personas que viven solas reciben una cantidad menor, acorde a sus necesidades. Además, trabajadores municipales colaboran con los adultos mayores que no pueden preparar el material para calefaccionarse.

"Tenemos trabajadores municipales que se encargan de cortar y partir la leña para aquellos vecinos mayores que no cuentan con familiares que puedan ayudarlos", destacó el funcionario.

El abastecimiento de gas funciona con normalidad

Raiguan también llevó tranquilidad respecto del suministro de gas en la localidad y explicó que el servicio opera sin inconvenientes. "Hoy hablé con la gente de HIDENESA y la situación está controlada. Tenemos 597 usuarios activos y diariamente se consumen entre 15.000 y 16.000 litros de gas. Todos los días, o cada dos días, ingresa un camión para abastecer la planta", detalló.

Gracias a ese abastecimiento permanente, El Huecú no registró cortes del servicio ni fue necesario suspender actividades escolares o restringir el consumo en edificios públicos. El funcionario recordó que años atrás las intensas nevadas complicaban el ingreso de los camiones por la subida de Hualcupén, aunque aseguró que actualmente existe una mejor planificación para evitar ese tipo de inconvenientes.

Con el frío extremo instalado en la región, el municipio pidió a la población limitar las salidas innecesarias, mantenerse calefaccionada y prestar especial atención a niños, personas mayores y vecinos que viven solos, mientras continúan las tareas de asistencia durante una de las olas polares más intensas del invierno.