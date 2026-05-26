Previo a su show en el Casino Magic de Neuquén, este jueves 28 de mayo a las 21 y el viernes 29 de mayo en el Casino de Centenario, la cantante de rock argentino Hilda Lizarazu diálogo con Huguex Cabrera en Tardes de Primera, por Canal 24/7, manifestando sus emociones y expectativas antes de su presentación en la provincia.

Hilda, la cantautora y compositora de rock, destacó que recibe con mucha calidez el cariño de la gente en cada lugar al que va. Lizarazu describe que su proceso es en duo con Fede Melioli, con quien está realizando esta gira que llega a Neuquén.

"Es un formato electropop, sin batería, sin grandes cosas, pero la verdad es que igual llegamos al corazón y al nuestro también, haciendo esta música. Y de todos los colores y de todas las épocas", comenta.

Luego de su visita en la capital neuquina seguirá su gira en San Martín de los Andes. En total ya tiene 10 discos solistas y destaca la importancia de cuidar su voz.

"Respeto al público que es el que termina de cerrar este oficio de ser cantautor y trotamundo, porque si no hubiera gente, bueno, nos quedamos haciendo música en nuestra casa, pero no termina el círculo", expresa.

Hilda repasará sus grandes éxitos y presentará en exclusiva "Palíndromo", un adelanto de su próximo álbum. Además adelantó con la audiencia que ha sido nominada a los Premios Gardel por su disco en vivo.

Sobre sus shows, adelantó que siempre toma un minuto para consultar al público presente quiénes son los que la escuchan por primera vez en vivo, ya sea jóvenes o adultos, ya que siente que mucha gente la conoce de hace años pero no la habían escuchado en vivo.

"Espero estar a la altura de esas nuevas generaciones de músicos y músicas que están buenísimas, que hay tantos geniales, y la verdad que estoy honrada de ser parte de esta música argentina que tanto da que hablar en el mundo", finalizó Liza.

La entrevista completa en Tardes de Primera