La reconocida pianista rusa Svetlana Smolina ofrecerá un concierto especial el próximo 8 de marzo a las 21 en el escenario de Casino Magic Neuquén, en una noche que promete reunir a los amantes de la música clásica con una de las intérpretes más destacadas del panorama internacional.

Considerada por la crítica especializada como una de las pianistas más brillantes de su generación, Smolina ha sido elogiada por medios internacionales como el Los Angeles Times, que la describió como “una pianista rusa excepcional con un toque exuberante”, mientras que el The New York Times destacó su estilo “fascinante y dinámico” y la ubicó entre las mejores pianistas del siglo XXI.

Dueña de una técnica impecable y una fuerte presencia escénica, la artista ha ganado numerosos concursos internacionales y se ha presentado en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo. Entre ellos, el histórico Carnegie Hall de Nueva York, donde actuó junto a la Orquesta Mariinsky, además de participar con importantes formaciones como la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de San Petersburgo y la Orquesta Nacional de Francia.

Su talento también quedó plasmado recientemente en la grabación del Concierto para piano N.º 3 de Sergei Rachmaninoff, realizada junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa y el director Derek Gleeson. El álbum fue producido por Luca Rustici para Universal Music y se encuentra disponible en plataformas digitales.

La crítica internacional ha destacado su virtuosismo y sensibilidad interpretativa. Publicaciones especializadas han señalado su capacidad para “producir efectos deslumbrantes que llevan al público cerca del frenesí”, comparando la intensidad de sus presentaciones con la que generaban los conciertos del propio Frédéric Chopin.

El concierto en Neuquén será una oportunidad única para disfrutar en vivo de una artista que se ha consolidado en los principales centros musicales del mundo, con un repertorio que promete emocionar al público y demostrar por qué Smolina es considerada una de las pianistas más importantes de la escena clásica contemporánea.