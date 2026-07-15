La cuenta regresiva para el esperado choque entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 despertó el ingenio y la pasión de los hinchas neuquinos. En Zapala, un vecino sorprendió a todos al recrear una enorme camiseta de la Selección argentina inspirada en una de las más emblemáticas de la historia del fútbol.

La llamativa creación apareció en una vivienda del barrio Don Bosco, donde Mario Millain desplegó una gigantesca casaca albiceleste que reproduce la histórica camiseta que Diego Armando Maradona vistió frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

La camiseta gigante recrea una de las casacas más emblemáticas de la historia de la Selección argentina. Foto: gentileza.

El homenaje no pasó desapercibido. La vivienda se transformó en un punto de atracción para vecinos y fanáticos, que encontraron en la enorme camiseta una forma de revivir uno de los capítulos más gloriosos del fútbol argentino, justo en la antesala de un nuevo cruce entre la Albiceleste y el conjunto inglés.

La elección de esa camiseta tiene un enorme valor simbólico. Fue la que Maradona utilizó el 22 de junio de 1986, cuando Argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Aquella tarde quedó inmortalizada por dos goles que marcaron para siempre la historia del deporte: "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo", una obra maestra que todavía emociona a millones de hinchas alrededor del mundo.

Mientras la Scaloneta se prepara para disputar un nuevo capítulo de esta histórica rivalidad, la pasión se hace sentir en cada rincón del país. En Neuquén, y especialmente en Zapala, la creatividad volvió a demostrar que el aliento no tiene límites y que el legado de Diego sigue más vivo que nunca.

La Selección argentina enfrentará este miércoles desde las 16 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un lugar en la gran final del Mundial 2026 en juego. Además del peso futbolístico del encuentro, el partido tendrá un condimento especial: será el primer enfrentamiento oficial de Lionel Messi ante Inglaterra en una Copa del Mundo, exactamente 40 años después de aquella inolvidable tarde en la que Maradona escribió una de las páginas más gloriosas de la historia del fútbol argentino.