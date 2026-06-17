El plenario de las comisiones de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones (J), Asuntos Constitucionales y Justicia (A), Hacienda y Presupuesto (B) de la Legislatura de Neuquén emitió despacho ayer por mayoría al proyecto enviado por el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa para ratificar el acuerdo suscripto entre Provincia e YPF destinado al desarrollo de un proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

La iniciativa generó un extenso intercambio de posiciones en torno a los beneficios económicos previstos, el esquema de regalías, las condiciones de estabilidad fiscal y el impacto que podría tener sobre el desarrollo productivo de la Provincia. A favor votaron los bloques Comunidad, MPN, Avanzar, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Fuerza Libertaria, Neuquén Federal, y Juntos; mientras que en contra lo hicieron UxP, Democracia Neuquén, JxC-UCR, PTS-FIT-U y FIT-U.

En concreto, se opusieron a este despacho favorable los diputados Darío Martínez, Darío Peralta, Lorena Parrilli, Mónica Guanque, Federico Méndez, María Papa, Andrés Blanco, Julieta Ocampo y César Gass.

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, el titular del bloque Comunidad, Ernesto Novoa sostuvo que “es un proyecto muy importante, pensemos que es una inversión de US$25.000 millones que generará 20.000 puestos de trabajo, dos bonos de US$175 millones en obras de infraestructura y que significa empezar a cobrar regalías que hoy la Provincia no tiene en las áreas involucradas”.

Además, el legislador comentó que se le pidió al ministro de Energía, Gustavo Medele y a sus funcionarios que se acerquen al recinto para despejar todas las dudas que surgieran, hecho que ocurrió el lunes.

“Tuvo la predisposición de sacar dudas que había, se mostró documentación, ayer discutimos más de tres horas y finalmente logramos el despacho en comisión para tratarlo en el recinto. Es un ícono en el país y tenemos mucha expectativa”, comentó Novoa.

Por otro lado, se mostró descontento con la decisión de varios diputados más cercanos al oficialismo (Guanque, Méndez, Papa y Gass) de no respaldar el despacho de comisión.

“La oposición tenía una posición tomada de no acompañar esta iniciativa y se buscó dilatarla. A nosotros nos votan para tomar decisiones, Neuquén estuvo un año en negociaciones con YPF, es difícil llegar a este tipo de acuerdos por el riesgo de los inversores, creo que se logró por la estabilidad económica, jurídica y política que tiene la Provincia”, dijo.