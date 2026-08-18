El servicio de gas quedó normalizado en todo el loteo Don Vicente de Neuquén durante la tarde de este martes, luego de varias horas de trabajo de operarios de Camuzzi para restablecer el suministro en los domicilios afectados.

El inconveniente había comenzado durante una obra de empalme de caños maestros de gas en el sector de Laprida y Pergamino, donde alrededor de 40 familias habían quedado momentáneamente sin servicio.

La situación comenzó a resolverse mediante una intervención manual de las instalaciones. Según informaron desde el lugar, después de las 18:30 y antes de las 19, se terminaron de habilitar los domicilios que todavía permanecían sin gas y el servicio quedó regularizado en todo el barrio.

Cómo se produjo el corte de gas

El corte se produjo mientras una empresa contratada realizaba trabajos vinculados con la conexión de gas hacia otro loteo.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, la obra provocó una interrupción repentina del suministro. La situación generó preocupación entre las familias, que comenzaron a reclamar respuestas ante la falta de servicio.

Una de las vecinas explicó que el procedimiento estaba relacionado con la necesidad de contar con los planos correspondientes para avanzar con la habilitación de las instalaciones.

“Tenían que esperar unos nuevos planos, que le envíen los planos en realidad los correctos, porque eso se habilita de acuerdo a los planos que hace Camuzzi”, explicó.

Camuzzi realizó la habilitación vivienda por vivienda

Desde la empresa distribuidora explicaron en el lugar que se había producido una baja de presión durante los trabajos de empalme de los caños maestros.

Ante esa situación, fue necesario realizar tareas manuales sobre los nichos de gas y avanzar progresivamente con la apertura de las llaves.

El procedimiento requirió que distintas cuadrillas recorrieran las viviendas para cerrar y posteriormente habilitar las válvulas de manera individual.

Una de las dificultades fue que los vecinos debían encontrarse en sus domicilios para permitir la inspección correspondiente y completar la habilitación.

El reclamo de las familias terminó con el servicio restablecido

Durante buena parte de la tarde, varias familias continuaron esperando la llegada de los operarios para recuperar el suministro.

La intervención involucró a operarios y un supervisor de Camuzzi, además de varias cuadrillas destinadas a recorrer el sector.

El objetivo fue verificar cada instalación y realizar la apertura manual de las llaves para que el gas pudiera volver a ingresar a las viviendas de manera segura.

Finalmente, durante la franja comprendida entre las 18:30 y las 19, se completaron las últimas habilitaciones pendientes.

Qué pasó con las familias afectadas

El corte tuvo un impacto directo sobre unas 40 familias del loteo Don Vicente, que permanecieron durante varias horas sin gas como consecuencia de los trabajos.

La situación generó especial preocupación debido a que el suministro resulta fundamental para calefacción, cocción de alimentos y agua caliente en los hogares.

El caso también muestra una particularidad de este tipo de intervenciones: una vez restablecida la presión, no necesariamente todas las viviendas pueden recuperar el servicio al mismo tiempo, ya que algunas instalaciones requieren una verificación y habilitación individual.

Antecedentes de inconvenientes con el gas en Neuquén

Los trabajos sobre redes de gas y los inconvenientes derivados de obras urbanas ya generaron situaciones similares en la ciudad de Neuquén.

En julio de 2025, por ejemplo, una retroexcavadora provocó una fuga de gas durante una obra en el bajo neuquino y obligó a la intervención de Camuzzi, Bomberos y la Policía. En ese caso también se evaluaron procedimientos para interrumpir el suministro de manera segura y realizar trabajos sobre la red.

En enero de 2026, otro incidente durante una obra en el centro de Neuquén provocó una fuga de gas y obligó a evacuar preventivamente viviendas y oficinas. En aquella oportunidad también trabajaron técnicos de Camuzzi junto con organismos de emergencia.

Estos antecedentes permiten dimensionar por qué las tareas sobre instalaciones de gas requieren procedimientos específicos y controles antes de completar la restitución del servicio.