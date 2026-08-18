La ciudad de Neuquén será escenario desde este miércoles de una nueva edición de la Feria Provincial de Ciencia, Arte, Tecnología y Matemática, un espacio que durante tres jornadas reunirá a estudiantes y docentes de distintas localidades y niveles educativos de la provincia. La 48° edición se realizará en el Espacio DUAM y contará con 66 proyectos pedagógicos, desarrollados por escuelas públicas y privadas que lograron avanzar luego de las instancias Escolar y Pre-provincial realizadas durante junio.

Inteligencia artificial, ambiente e identidad: los temas que llegan a la Feria

Las propuestas seleccionadas reflejan parte de las inquietudes que atraviesan a las comunidades educativas neuquinas. Entre los proyectos aparecen investigaciones vinculadas con la inteligencia artificial, el cuidado ambiental, los conocimientos ancestrales y las identidades culturales.

Las experiencias también tendrán un fuerte abordaje desde Lengua y Prácticas del Lenguaje, con una mirada que busca integrar distintas áreas y poner en valor el proceso de investigación y construcción colectiva del conocimiento.

La Feria Provincial de Ciencias se desarrollará entre el miércoles 19 y el viernes 21 de agosto en el Espacio DUAM - Foto: Neuquén Informa

Desde la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación, a cargo de la organización, remarcaron que la feria permite hacer visible el trabajo cotidiano que docentes y estudiantes desarrollan en las escuelas.

La propuesta apunta no sólo a mostrar el resultado de una investigación, sino también a compartir el camino recorrido, las preguntas que surgieron y el trabajo colaborativo que permitió encontrar respuestas.

Tres días para conocer el trabajo de las escuelas neuquinas

La apertura será este miércoles 19 de agosto a las 13, mientras que el acto inaugural está previsto para las 15. La primera jornada finalizará a las 17.

El jueves 20, el Espacio DUAM estará abierto al público general en dos turnos: de 9 a 12 y de 13 a 17. Será la principal oportunidad para que familias, estudiantes y vecinos puedan recorrer los stands y conocer los proyectos.

Además de las propuestas científicas y tecnológicas, habrá actividades culturales y artísticas. Entre ellas se presentará “Museo Vivo, el circo otra vez”, a cargo del elenco de la Escuela de Títeres Alicia Murphy.

También se podrá disfrutar de “Alvarezsaurus”, una experiencia contemporánea inspirada en el libro El tronco de oro, que recupera la vida del doctor Gregorio Álvarez mediante narraciones e imágenes retroproyectadas. La actividad se complementará con una propuesta didáctica de la Casa Museo Gregorio Álvarez sobre el legado del reconocido neuquino.

El viernes se conocerán los proyectos que avanzarán a la instancia nacional

La última jornada, el viernes 21 de agosto, estará destinada especialmente a referentes de las comunidades educativas, autoridades y prensa.

El cierre de la feria está previsto a partir de las 14.30, con la entrega de menciones a los proyectos destacados.

Los trabajos que sean seleccionados en esta instancia provincial obtendrán el pase para representar a Neuquén en la Feria Nacional de Ciencias, que se desarrollará entre octubre y noviembre en las provincias de San Luis, Jujuy y Córdoba.

Para los estudiantes que participan, la feria será también una oportunidad para salir del aula, compartir sus preguntas y mostrar ante la comunidad aquello que construyeron junto a sus docentes durante meses de investigación y aprendizaje.