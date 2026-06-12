El Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes manifestó su "más enérgico rechazo" a cualquier hecho de violencia contra el personal de salud, luego de que un trabajador de la institución fuera víctima de una agresión por parte de un paciente.

A través de un comunicado oficial, las autoridades del centro de salud expresaron su solidaridad con el empleado afectado y con todo el equipo de la Guardia de Emergencias, destacando el compromiso y profesionalismo con el que desempeñan diariamente sus tareas en situaciones de alta complejidad.

Según pudo saber Mejor Informado, el hecho ocurrió el jueves cuando un paciente, quien estaba acompañado de familiares, agredió al profesional provocándole hematomas. El médico recibió la correspondiente atención.

"Reafirmamos que bajo ninguna circunstancia una agresión hacia quienes trabajan día a día para cuidar la salud de nuestra comunidad puede ser justificada ni aceptada", señalaron desde el hospital.

En el mensaje también remarcaron que los episodios de violencia no sólo afectan a la persona agredida, sino que tienen consecuencias sobre el funcionamiento general de los servicios y la calidad de atención que reciben los pacientes.

"Quienes trabajamos en salud somos personas, con emociones y límites, al igual que quienes reciben nuestra asistencia", expresaron. En ese sentido, advirtieron que los hechos de agresión generan un impacto que dificulta el desarrollo adecuado de las tareas sanitarias y repercute en la atención de quienes requieren asistencia médica.

Desde el Hospital Ramón Carrillo destacaron especialmente el trabajo del equipo de la Guardia de Emergencias, un sector que diariamente debe responder en contextos de fuerte presión emocional y situaciones críticas.

Por ello, realizaron un llamado a la comunidad para fortalecer una convivencia basada en el respeto mutuo, la comprensión y la colaboración, valores que consideraron esenciales para garantizar una atención eficiente y humanizada.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con la construcción de un entorno seguro, digno y libre de violencia tanto para los trabajadores de la salud como para las personas que concurren al hospital.

Finalmente, invitaron a que el episodio sirva como punto de reflexión en los ámbitos familiar, laboral y social sobre la importancia de la empatía, el respeto y el cuidado mutuo como pilares fundamentales para una convivencia saludable.

El comunicado se suma a los reiterados reclamos que distintos sectores de la salud vienen realizando en los últimos años frente al aumento de situaciones de violencia verbal y física contra médicos, enfermeros, administrativos y otros trabajadores que cumplen funciones esenciales dentro del sistema sanitario.