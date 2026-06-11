Una vez más, como suele ocurrir en distintos establecimientos, el Hospital Carrillo de San Martín de los Andes alerta a la comunidad por una cuenta falsa que se hace pasar por empleados de salud.

Se trata de un número de teléfono, que se contacta con pacientes y vecinos ofreciendo turnos para supuestas vacunas antigripales.

El Hospital Carrillo pide extremar recaudos para evitar engaños

Desde el establecimiento piden no responder, ni atender estos llamados o mensajes, ya que se trata de una estafa.

"Las campañas o lugares de vacunación los brindamos siempre a través de nuestras redes oficiales y no se manejan turnos ni ofrecimientos de vacunas por Whatsapp", aclararon desde el Hospital.

El número falso que intenta engañar a las personas es 2992216157430 a nombre de "Ministerio de Salud". Además se solicita no ingresar a ningún enlace ni brindarles datos personales y en lo posible no atender y directamente reportar y bloquear el número.