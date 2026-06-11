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Falsos empleados

El Hospital de San Martín de los Andes alerta por estafas con turnos de vacunación

Los delincuentes se hacen pasar por empleados de ese centro de salud y ofrecen turnos falsos. Buscan obtener datos e intentan que las víctimas ingresen a un enlace malicioso. Qué tener en cuenta

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 11 de junio de 2026 a las 18:08
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Recuerdan que las únicas vías para obtener turnos es por las redes oficiales del hospital.

Una vez más, como suele ocurrir en distintos establecimientos, el Hospital Carrillo de San Martín de los Andes alerta a la comunidad por una cuenta falsa que se hace pasar por empleados de salud.

Se trata de un número de teléfono, que se contacta con pacientes y vecinos ofreciendo turnos para supuestas vacunas antigripales.

El Hospital Carrillo pide extremar recaudos para evitar engaños

Desde el establecimiento piden no responder, ni atender estos llamados o mensajes, ya que se trata de una estafa.

"Las campañas o lugares de vacunación los brindamos siempre a través de nuestras redes oficiales y no se manejan turnos ni ofrecimientos de vacunas por Whatsapp", aclararon desde el Hospital.

El número falso que intenta engañar a las personas es 2992216157430 a nombre de "Ministerio de Salud". Además se solicita no ingresar a ningún enlace ni brindarles datos personales y en lo posible no atender y directamente reportar y bloquear el número. 

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