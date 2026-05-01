El Hospital Castro Rendón logra reconocimiento internacional por su innovador programa de terapia con animales

El Hospital Castro Rendón volvió a posicionarse como referente en salud pública tras la publicación en España de su Programa de Asistencia Emocional con Animales, una experiencia innovadora que combina comunicación, bienestar emocional y cuidado humanizado.

El trabajo, desarrollado por la licenciada Mónica Pérez y la doctora Paola Titanti, fue seleccionado para su presentación y publicación en el Libro de Actas del V Congreso Internacional de Comunicación y Salud, realizado en la Facultad de Ciencias de la Información con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Real Colegio Harvard.

La selección del trabajo representa un reconocimiento académico internacional para una iniciativa que se desarrolla desde 2024 en el hospital neuquino, en el marco de su Programa de Cuidados Humanizados.

Una propuesta innovadora en salud pública

El programa propone incorporar animales —principalmente perros rescatados y entrenados— como parte del proceso de atención hospitalaria, con el objetivo de mejorar el bienestar emocional de pacientes, familiares y equipos de salud.

La iniciativa se estructura en tres ejes: apoyo emocional, rehabilitación y acompañamiento en cuidados de fin de vida. Desde una perspectiva comunicacional, la presencia de los animales actúa como un puente que facilita la expresión de emociones, reduce la ansiedad y fortalece los vínculos dentro del ámbito hospitalario.

Uno de los aspectos más destacados es el origen de los animales participantes: todos fueron rescatados de situaciones de abandono o maltrato y atravesaron procesos de recuperación antes de integrarse al programa, lo que aporta una fuerte carga simbólica al proceso de cuidado.

Alto impacto y valoración positiva

Para medir el impacto de la experiencia, el hospital implementó encuestas anónimas cuyos resultados reflejan una aceptación contundente: la satisfacción promedio de 9,2 sobre 10, 90% registró mejoras en su bienestar emocional, 100% consideró que mejora la calidad del cuidado, 96% valoró positivamente las condiciones de higiene y seguridad y la totalidad de los participantes pidió la continuidad del programa

La actividad se desarrolla bajo estrictos protocolos sanitarios y de bienestar animal, alineados con estándares internacionales y el enfoque de “Una Salud”.

Un reconocimiento colectivo

Desde el Hospital Provincial de Neuquén destacaron que este logro es resultado del trabajo conjunto de los equipos de salud, el acompañamiento de la Subsecretaría de Ciudad Saludable y la colaboración de la organización Animalia.

También resaltaron el rol de Andrea Ferracioli y el aporte fundamental de los perros coterapeutas —Andy, Naomi, Katrina y Burlete—, protagonistas de una experiencia que demuestra que la salud también puede construirse desde la empatía y el vínculo.

La publicación en España no solo valida el trabajo del hospital neuquino, sino que reafirma el valor de una política pública que apuesta a una atención más cercana, integral y centrada en las personas