El Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo ha compartido distintos procedimientos novedosos para el establecimiento y la región que se realizaron en este último tiempo, a cargo del Dr. Ariel Tchercansky, cirujano torácico que trabaja en el hospital.

El primero fue una videotoracoscopia, toda una novedad tanto en el propio ámbito hospitalario como para la paciente de 62 años. El mismo médico realizó otras importantes cirugías a fines del año anterior y a principios de este.

El 9 de diciembre del año pasado se hizo la primera videomediastionoscopia, procedimiento ambulatorio que se realiza para diagnosticar lesiones mediastinales y estadificación (avance o extensión) de cáncer de pulmón. Tchercansky relató:

“Si bien no contábamos con el instrumental para ese procedimiento que ahora está comprado, con una adaptación de unos materiales del otorrinolaringólogo, pudimos llevarlo a cabo perfectamente y en un tiempo muy acotado después de terminar el estudio, el paciente pudo retirarse a su domicilio de alta”.

La importante de la técnica utilizada es que permitió avanzar en un tratamiento más rápido contra un cáncer de pulmón y no llegar en forma inmediata a la cirugía, que sería lo que sigue.

Resección Mediastinal por Videotorascocopia

Prosiguiendo con los diferentes avances en materia quirúrgica, agregó que este año se hizo la primera resección mediastinal por video de un timoma. Fue a una señora que hoy está sana y no debe hacer quimioterapia. El médico agregó que demandó varias horas pero que resultó exitosa.

Bilobectomía Pulmonar

A esto se añadió una cirugía novedosa no solo para el “Dr. Ramón Carrillo” sino para la región. “La cirugía más importante que se hizo de un paciente oncológico fue una bilobectomía pulmonar, es decir que se sacaron dos lóbulos pulmonares. Esto era un tumor que pudimos extraer a tiempo y tras los estudios correspondientes, los resultados fueron favorables", comentó el médico.

Simpatecomía Torácica Endoscopica en palabras de la paciente

Otra fue hace un mes aproximadamente, cuando el Dr. Tcherkansky realizó por primera vez en el hospital una cirugía denominada simpatectomía torácica endoscópica, conducta quirúrgica mínimamente invasiva para tratar la hiperhidrosis primaria (sudoración excesiva) en manos, axilas o cara y el rubor facial.

La paciente intervenida quiso contar en primera persona lo que le pasaba y qué le sucedió luego de la operación. Se trata de Tiziana Ailen Casanova de 20 años.

“Este problema de sudoración en las palmas de las manos lo tuve desde que era muy chiquita y fue aumentando con el paso de los años. Usar las manos es algo constante en la vida de cualquier persona y tener ese problema era una cosa muy fea”, relató.

“Hice tratamientos naturales, fuimos averiguando con mi mamá, usé cremas que no me hicieron efecto, no funcionaban. En su momeCnto me hablaron de Botox que no llegué a usarlo hasta que me atendí con el doctor que me explicó lo que podía hacerse. En marzo me operaron y la verdad que más allá del dolor que uno puede tener donde te hacen los cortes que me duró unas dos semanas y es soportable por supuesto, todo salió de diez”.

“Estoy muy feliz, las manos me dejaron de transpirar apenas terminada la cirugía. Mi vida cambió literalmente, a mi me habían hecho el test del sudor y me dio negativo, no sabíamos para donde ir y como solucionar este problema”, finalizó Tiziana. Por último recomendó al médico de San Martín de los Andes para quienes padezcan un caso como el suyo.