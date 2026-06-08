La Municipalidad de San Martín de los Andes avanzará en la incorporación de una herramienta tecnológica destinada a fortalecer los controles sobre la oferta de alojamientos turísticos. Se trata de una plataforma especializada que utiliza análisis de datos para identificar propiedades que se promocionan en sitios de alquiler temporario sin estar registradas dentro de los sistemas oficiales.

La implementación busca enfrentar uno de los desafíos que atraviesan muchos destinos turísticos: el crecimiento de alojamientos que operan al margen de las habilitaciones vigentes, generando dificultades para las tareas de fiscalización y competencia desigual frente a los prestadores que cumplen con las exigencias legales.

La herramienta elegida permitirá relevar publicaciones en distintas plataformas digitales, detectar coincidencias con registros oficiales y elaborar reportes que faciliten el trabajo de control por parte del municipio. De esta manera, los inspectores podrán contar con información más precisa para verificar la situación de cada inmueble.

Desde el sector turístico consideran que la formalización de la actividad no solo tiene impacto económico, sino también en aspectos vinculados a la seguridad de los visitantes y la calidad de los servicios ofrecidos. Los establecimientos habilitados deben cumplir requisitos específicos relacionados con infraestructura, prevención de riesgos y cobertura de seguros.

Otro de los objetivos es avanzar en una mayor transparencia del mercado de alquileres temporarios, un segmento que experimentó un fuerte crecimiento en los últimos años impulsado por las plataformas digitales de reservas.

La iniciativa se complementará con otras acciones de control y con mecanismos destinados a facilitar la regularización de quienes deseen incorporarse al circuito formal. La intención oficial es que más prestadores puedan cumplir con los requisitos exigidos y operar dentro del marco normativo vigente.