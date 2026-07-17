Primera mujer en dirigir el Hospital de Cutral Co: "Necesitamos crecer para responder a una demanda cada vez mayor"

Por primera vez desde su inauguración en 2004, el Hospital Complejidad VI "Aldo Maulú" de Cutral Co-Plaza Huincul tendrá una mujer al frente de su conducción. La médica Vanesa Riveros asumió formalmente la dirección del establecimiento luego de obtener el mayor puntaje en el concurso público impulsado por el Ministerio de Salud de Neuquén, un proceso basado en la evaluación de antecedentes y en la presentación de un proyecto de gestión.

Con 18 años de residencia en la comarca petrolera, Riveros conoce de cerca la realidad sanitaria de la región. Incluso, recordó que realizó sus primeras rotaciones como médica en ese mismo hospital. "Estoy radicada acá hace 18 años. Hice mis rotaciones como médica en este hospital y lo conozco muy bien", expresó durante una entrevista en el programa La Primera Mañana de AM550. Allí destacó también el valor simbólico de su designación: "Es la primera vez en la historia de este hospital que va a tener una directora mujer".

La nueva directora reconoció que uno de los principales desafíos será adaptar el hospital al fuerte crecimiento demográfico que experimentaron Cutral Co y Plaza Huincul en las últimas dos décadas. "Es un hospital que se inauguró en 2004 para una población de hace más de 20 años. Hoy tenemos una realidad completamente distinta. La población prácticamente se duplicó y el hospital necesita crecer para poder responder a esa demanda", afirmó.

Riveros explicó que el establecimiento enfrenta una demanda creciente y que será necesario ampliar su capacidad de respuesta para sostener la calidad de la atención. "Necesitamos que la oferta sanitaria alcance la demanda que hoy tenemos", resumió.

La nueva directora aseguró que su gestión estará orientada a ampliar la capacidad del hospital.

Un proyecto de "Hospital Abierto"

La médica adelantó que presentó un proyecto institucional denominado "Hospital Abierto: el acceso como encuentro", que será el eje de su gestión entre 2026 y 2029. La iniciativa propone una conducción cercana tanto al personal como a la comunidad. "Queremos ser una conducción accesible, que recorra el hospital, que esté en el territorio, tanto dentro del hospital como fuera de él", explicó.

El proyecto también contempla el fortalecimiento del primer nivel de atención, mediante una mayor articulación con los 12 centros de salud distribuidos entre Cutral Co y Plaza Huincul. "Hoy contamos con 12 centros de salud que son fundamentales para acercar la atención a los barrios. Queremos fortalecer ese trabajo porque es la puerta de entrada al sistema sanitario", señaló.

Riveros también reconoció que uno de los desafíos permanentes será incorporar más médicos al sistema público. "Seguimos estando por debajo de la necesidad real que tenemos. Estamos en una búsqueda permanente para sumar nuevos colegas", sostuvo.

En ese sentido, destacó el rol del hospital como institución formadora. "Somos un hospital escuela. Tenemos residencias en Medicina General, Ginecología, Nutrición y Odontología. Muchos residentes nos han elegido para quedarse a trabajar y queremos seguir fortaleciendo ese camino", indicó.

Con 850 trabajadores y unas 50.000 consultas anuales en su guardia, el Hospital de Cutral Co-Plaza Huincul inicia una nueva etapa con una conducción que apuesta por un modelo de "Hospital Abierto" y una mayor cercanía con la comunidad.

Una gestión enfocada en la calidad

La designación de Riveros se concretó tras la evaluación realizada por un comité integrado por la directora provincial de Gestión de Salud, Mariana Casullo; el jefe de la Región Sanitaria Comarca, Daniel Conti Tagnali; y el subjefe regional, Aldo Beitía.

Durante el acto de asunción también fue presentada la nueva vicedirectora, Daniela Dal Piva, quien aseguró que el objetivo será mejorar los procesos de atención y fortalecer la calidad del servicio.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, destacó el mecanismo de selección mediante concurso público y remarcó que este sistema "eleva la vara" al permitir que cada aspirante presente un plan de gestión y que tanto la comunidad como el propio sistema de salud conozcan las propuestas.

Un hospital estratégico para Neuquén

El Hospital Complejidad VI "Aldo Maulú" es uno de los establecimientos sanitarios más importantes del interior de la provincia. Además de atender a la población de Cutral Co y Plaza Huincul, recibe derivaciones provenientes de Rincón de los Sauces, Añelo, Picún Leufú, Piedra del Águila y Villa El Chocón.

Actualmente cuenta con alrededor de 850 trabajadores y su guardia registra unas 50.000 consultas anuales, cifras que reflejan la importancia estratégica del establecimiento dentro del sistema público de salud neuquino.

Con la llegada de Riveros, el hospital inicia una nueva etapa en el que se proyecta una gestión que buscará acompañar el crecimiento de una de las regiones con mayor desarrollo poblacional de la provincia.