Por primera vez en la historia sanitaria de San Martín de los Andes, se realizó con éxito una videotoracoscopia pediátrica de alta complejidad en el Hospital Ramón Carrillo. El procedimiento se realizó a un lactante de tan solo 8 meses que cursaba un cuadro de neumonía con derrame pleural.

Hasta el momento, este tipo de intervenciones de alta complejidad obligaban a trasladar de urgencia a las familias hacia hospitales de la ciudad de Neuquén. Ahora, gracias a la incorporación de equipamiento especializado y la jerarquización y profesionalización del equipo de trabajo, fue posible resolver este caso en el lugar, cerca de casa y de los afectos, evitando el desarraigo y el estrés logístico que implican los traslados lejanos.

El pequeño paciente ya se encuentra plenamente recuperado y en su hogar

Este hito fue posible gracias al esfuerzo coordinado de un enorme equipo multidisciplinario, integrado por profesionales de distintas áreas: de Cirugía Pediátrica, Mariano Saa y Vanesa Martínez; de Anestesiología, Sofía Roca y Daniela Cagliero; de Instrumentación Quirúrgica, Estela Rosas y Eliana Silva; de Maestranza, Marcos Quiroga; y de Servicio de Pediatría, Rocío Burgos, Karina Vignoni, María de los Milagros Chávez y Ricardo Tursarkisian.

Desde la dirección del Hospital Ramón Carrillo felicitaron a todo el personal “por su compromiso diario con la salud de nuestros chicos y por seguir haciendo crecer la salud pública de nuestra ciudad".

El Hospital de San Martín de los Andes incorporó el mes pasado tecnología de alta complejidad para brindar una mejor atención a las familias de la Región de los Lagos del Sur. Con estas incorporaciones, el sistema público de salud continúa fortaleciendo la atención cercana, segura y de calidad para los neuquinos y neuquinas.