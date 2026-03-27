El Hospital Zatti de Viedma aclaró que en los últimos días circuló por grupos de WhatsApp una supuesta convocatoria laboral destinada a personas interesadas en tareas de limpieza y mantenimiento en la institución. El mensaje falso citaba a los interesados a presentarse el martes 31 de marzo a las 7:30 en la puerta de la guardia.

Ante esta situación, las autoridades del hospital informaron que no se ha realizado ninguna convocatoria de este tipo y recordaron que todo ingreso de personal se gestiona exclusivamente a través de los canales formales del Gobierno provincial. Además, remarcaron que cualquier anuncio de incorporación es comunicado por vías oficiales, evitando así confusiones y posibles engaños.

Asimismo, señalaron la importancia de mantener despejados los accesos al hospital, especialmente el sector de guardia, para garantizar el normal funcionamiento de los servicios y la atención de emergencias. La presencia de personas convocadas por mensajes no oficiales podría generar inconvenientes en un área crítica destinada a la recepción de pacientes.

Las autoridades solicitaron a la población desestimar este tipo de mensajes y recurrir siempre a fuentes oficiales para informarse. La circulación de convocatorias falsas no solo genera confusión, sino que también puede afectar la organización interna de la institución y poner en riesgo la seguridad de quienes requieren atención médica urgente.

La convocatoria se realizó por WhatsAspp y rapidamente se viralizó

La aclaración busca evitar que personas interesadas en oportunidades laborales se vean expuestas a engaños o situaciones irregulares. Al mismo tiempo, el hospital recordó que la incorporación de personal responde a procesos administrativos regulados y supervisados por el Estado provincial, garantizando igualdad de condiciones y transparencia en cada convocatoria.

En este sentido, se instó a los vecinos a consultar únicamente los canales oficiales del Ministerio de Salud de Río Negro y del propio hospital para conocer novedades sobre servicios, convocatorias o procedimientos administrativos.