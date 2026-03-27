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ALERTA EN VIEDMA

El Hospital Zatti alertó sobre convocatoria laboral falsa difundida por WhatsApp

Desmintieron mensajes engañosos que citaban a presentarse en la guardia y recordaron que todo ingreso de personal se gestiona por canales oficiales garantizando transparencia y orden en la atención.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 11:06
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El Hospital Zatti de Viedma desmintió la convocatoria laboral difundida por WhatsApp

El Hospital Zatti de Viedma aclaró que en los últimos días circuló por grupos de WhatsApp una supuesta convocatoria laboral destinada a personas interesadas en tareas de limpieza y mantenimiento en la institución. El mensaje falso citaba a los interesados a presentarse el martes 31 de marzo a las 7:30 en la puerta de la guardia.

Ante esta situación, las autoridades del hospital informaron que no se ha realizado ninguna convocatoria de este tipo y recordaron que todo ingreso de personal se gestiona exclusivamente a través de los canales formales del Gobierno provincial. Además, remarcaron que cualquier anuncio de incorporación es comunicado por vías oficiales, evitando así confusiones y posibles engaños.

Asimismo, señalaron la importancia de mantener despejados los accesos al hospital, especialmente el sector de guardia, para garantizar el normal funcionamiento de los servicios y la atención de emergencias. La presencia de personas convocadas por mensajes no oficiales podría generar inconvenientes en un área crítica destinada a la recepción de pacientes.

Las autoridades solicitaron a la población desestimar este tipo de mensajes y recurrir siempre a fuentes oficiales para informarse. La circulación de convocatorias falsas no solo genera confusión, sino que también puede afectar la organización interna de la institución y poner en riesgo la seguridad de quienes requieren atención médica urgente.

La convocatoria se realizó por WhatsAspp y rapidamente se viralizó

La aclaración busca evitar que personas interesadas en oportunidades laborales se vean expuestas a engaños o situaciones irregulares. Al mismo tiempo, el hospital recordó que la incorporación de personal responde a procesos administrativos regulados y supervisados por el Estado provincial, garantizando igualdad de condiciones y transparencia en cada convocatoria.

En este sentido, se instó a los vecinos a consultar únicamente los canales oficiales del Ministerio de Salud de Río Negro y del propio hospital para conocer novedades sobre servicios, convocatorias o procedimientos administrativos.

 

 

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