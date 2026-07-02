Un insólito blooper televisivo puso a Chimpay en el centro de la escena nacional. Durante una emisión de un programa de América TV, el periodista Rodrigo Lussich mencionó a la localidad rionegrina, pero la bautizó en reiteradas oportunidades como "Champay". Como si eso fuera poco, mientras en pantalla aparecían imágenes del tradicional monumento de ingreso al pueblo, en el estudio aseguraron entre risas que representaba una "berenjena y un tomate", desatando una catarata de comentarios.

El divertido episodio ocurrió mientras los panelistas repasaban imágenes de la localidad del Valle Medio. En ese contexto, el nombre de Chimpay fue pronunciado de manera incorrecta una y otra vez, un detalle que no pasó inadvertido para los vecinos ni para quienes conocen la geografía rionegrina.

Pero el error más llamativo llegó cuando las cámaras enfocaron el emblemático monumento ubicado en el acceso a la localidad. Desde el estudio comenzaron las bromas y uno de los panelistas lanzó que la escultura parecía una "berenjena y un tomate", incluso calificándola como "polémica", lo que generó sorpresa entre quienes conocen la verdadera historia del lugar.

Sin embargo, la realidad está muy lejos de esa ocurrencia televisiva. El monumento rinde homenaje a dos de los principales símbolos de la producción regional: una pera y una manzana. Ambas frutas representan el trabajo de generaciones de productores y forman parte de la identidad del Alto Valle y del Valle Medio de Río Negro, donde la actividad frutícola es uno de los motores económicos más importantes.

Como era de esperarse, el blooper se viralizó rápidamente y despertó todo tipo de reacciones. Lejos de molestarse, muchos vecinos eligieron tomarse la situación con humor y aprovecharon la inesperada exposición para recordar el verdadero significado del monumento y poner en valor una de las actividades que distingue a la región en todo el país.