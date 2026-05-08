Hot Sale 2026, el evento de descuentos online, estará disponible entre el lunes 11 y el miércoles 13 de mayo. La iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) promete elevar las ventas en rubros que ya vienen creciendo. Muebles, materiales de obra, cosmética y bienestar aparecen entre las categorías favoritas de los consumidores.

El Hot Sale ya no es únicamente tecnología

A pocos días del inicio del Hot Sale 2026, las expectativas del comercio electrónico están puestas en categorías que hasta hace algunos años tenían menor protagonismo en las ventas online. Según referentes del sector, los productos vinculados al hogar, decoración, construcción y remodelación vienen ganando terreno de manera sostenida entre los consumidores argentinos.

“Los usuarios cada vez confían más en comprar muebles, revestimientos o insumos de obra por internet”, explicó Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube Argentina. El ejecutivo remarcó que el crecimiento se explica por mejores sistemas de logística y una mayor claridad en la información técnica de los productos.

Belleza y bienestar, otro de los rubros que explotó en ventas

Otro de los segmentos que llegará fortalecido a la nueva edición del Hot Sale es el de belleza y bienestar, una categoría que durante el último año mostró números récord. De acuerdo con datos del sector, la facturación prácticamente se duplicó entre 2024 y 2025, con un crecimiento del 95%, impulsado además por una fuerte suba en la cantidad de órdenes de compra.

La tendencia también se mantuvo durante el CyberMonday de noviembre, donde los productos de cuidado personal lograron sostener el crecimiento incluso en el cierre del año. Para los especialistas, esto confirma que los consumidores ya consideran estos artículos como un gasto prioritario dentro de su presupuesto mensual.

Compras desde el celular y consumidores cada vez más exigentes

Especialistas en comercio electrónico aseguran que el comportamiento del comprador cambió notablemente en los últimos años y que hoy las promociones, por sí solas, ya no alcanzan. “El consumidor investiga precios durante días antes de comprar y busca procesos rápidos y sin trabas”, señaló Radavero.

Actualmente, cerca del 80% de las operaciones del Hot Sale se realizan desde teléfonos celulares y uno de cada cuatro pagos se concreta mediante transferencia bancaria, una modalidad que continúa creciendo por la búsqueda de descuentos inmediatos.

Qué deberán hacer las marcas para aprovechar el Hot Sale 2026

Para los especialistas, las empresas que logren destacarse durante el evento serán aquellas que ofrezcan promociones reales, procesos de compra ágiles y una experiencia simple para el usuario. La rapidez en la entrega, la facilidad de pago y la confianza que transmita cada tienda serán las claves de una edición donde los consumidores llegarán más informados y atentos a detectar las verdaderas ofertas.