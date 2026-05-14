Esta mañana tuvo inicio la IA Week Neuquén 2026, un evento que se desarrolla desde el 14 al 16 de mayo en el Polo Científico Tecnológico y que apunta a que la ciudad sea un nodo de generación de la economía del conocimiento.

La agenda de la IA Week incluye la presentación de distintos oradores de nivel internacional, nacional y local y paneles sobre la Inteligencia Artificial destinadas a estudiantes, emprendedores, pymes, desarrolladores y empresarios.

María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete, encabezó la apertura y destacó que el evento representa “una alianza estratégica” entre el municipio, el sector privado y el ámbito académico. Durante su discurso, remarcó que la iniciativa no se limita a un encuentro tecnológico, sino que responde a “una definición política y una decisión estratégica” sobre el modelo de ciudad que se busca construir para el futuro.

Pasqualini sostuvo que la IA ya está transformando la economía, la producción, el empleo y las ciudades, y planteó que existen dos caminos posibles frente a ese escenario: “Ver cómo esa transformación ocurre o ser protagonistas”.

“Neuquén decidió ser protagonista”, afirmó, y agregó que mientras algunas ciudades “administran el presente, Neuquén eligió gestionar el futuro” mediante planificación y una visión compartida entre el sector público, privado y académico.

La funcionaria repasó además el desarrollo del Polo Científico Tecnológico y recordó que años atrás en ese predio “no había nada”, aunque sí existía el objetivo de crear un distrito tecnológico. Explicó que el crecimiento fue acompañado por infraestructura y servicios, con obras como la avenida Soldi, además de la urbanización del sector. También destacó la construcción de la segunda nave del polo, donde actualmente funciona el Instituto de Vaca Muerta, y anunció que próximamente comenzará la construcción de un tercer edificio que incluirá un data center, espacios para Infotech y áreas destinadas a investigación biomédica.

Pasqualini señaló que Neuquén integra el grupo de las primeras diez ciudades fundadoras de iniciativas de Inteligencia Artificial en gobiernos locales y enumeró algunos de los proyectos que ya se desarrollan en la capital provincial.

Entre ellos, mencionó la implementación de semaforización inteligente en 320 esquinas de la ciudad, un sistema que permitirá adaptar los tiempos semafóricos según el flujo vehicular. Además, remarcó el avance del nuevo centro ambiental regional, que procesará unas 14.000 toneladas de residuos y utilizará inteligencia artificial para optimizar la separación y el reciclaje de los desechos provenientes de distintas localidades.

La jefa de Gabinete aseguró que el objetivo es que Neuquén sea reconocida no solo como capital de Vaca Muerta y del desarrollo energético, sino también como “una de las capitales del conocimiento y la tecnología”.

Por su parte, Diego Manfio, VP Ejecutivo de Ingeniería SIMA, expresó que “hoy es un sueño para mí estar acá abriendo estas jornadas que soñamos un grupo de soñadores que hacemos el Polo Tecnológico”.

En ese contexto recordó los inicios del Polo en la pandemia y dijo que, en ese momento, “empezamos a pensar en un más allá de Vaca Muerta” y fue así que la Municipalidad de Neuquén decidió aportar las tierras para construir las naves.

“Este es un proyecto de trabajo colaborativo, donde uno no solo trabaja para su empresa, sino que comparte con otros y donde el conocimiento va a multiplicarse ya que de esa manera vamos a lograr que Argentina salga de la pobreza”, sostuvo Manfio.

En relación a la IA Week, Alexander Ditzend, presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), señaló que “la Inteligencia Artificial está tocando todas las actividades humanas y todas las industrias y Argentina no puede darse el lujo de quedarse afuera de esta transformación. Si la economía del futuro la maneja la Inteligencia Artificial, tenemos que decidir hoy qué lugar queremos ocupar”.

En este marco, ejemplificó en que es una oportunidad para las empresas para poder contratar mejores perfiles o aprender a “sacarle el máximo jugo a herramientas como ChatGPT o Claude”.

“El objetivo es que Argentina sea un player relevante en Inteligencia Artificial. Queremos que de acá salgan startups que consigan financiamiento, crezcan y exporten servicios al mundo, ya que si Argentina no empieza a exportar servicios de IA, se va a convertir en una consumidora neta”.

“Necesitamos tener centros de datos en Argentina y desarrollar gobernanza propia sobre nuestra información porque ¿si perdemos la gobernanza de nuestros datos y todos los algoritmos corren afuera, empezamos a ser estratégicamente débiles”, finalizó Ditzend.



