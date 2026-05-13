Desde mañana 14 de mayo hasta el sábado 16 se llevará a cabo en Neuquén capital el evento IA Week 2026, un espacio de exposiciones acerca de las posibilidades de desarrollo que brinda la Inteligencia Artificial en la actualidad, con el objetivo de profundizar la transformación y modernización de la ciudad más importante de la Provincia.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini explicó en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 que “el evento nace de una alianza estratégica entre el sector público, el privado y el académico. Venimos trabajando para ser una de las capitales del conocimiento”.

Se trata de una alianza estratégica entre la Municipalidad, la Sociedad de Inteligencia Artificial y el Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios (ISEI).

“Este evento pone en valor la IA que hoy transforma ciudades, tenemos tres proyectos que venimos trabajando pero hay que entender que impacta en el desarrollo energético de la Provincia; la Inteligencia Artificial es una realidad que hace ciudades más conectadas, más sostenibles, más sustentables y más humanas”, sostuvo la funcionaria.

Con respecto al evento en sí mismo, Pasqualini dijo que “habrá un espacio de networking para los emprendedores que tiene que ver con intercambio de experiencias. También un stand donde se pondrá en valor el Chatbot que tiene la ciudad y que ha permitido que la ciudadanía esté conectada con el Ejecutivo, hay 60 respuestas de forma inmediata y semáforos inteligentes”.

Por otro lado, María Pasqualini manifestó que “se licitó la construcción del nuevo Centro Ambiental donde la IA tendrá un rol fundamental en la separación de residuos y reciclaje”.

“Hay que tener en cuenta que es una herramienta, empiezan a aparecer otros perfiles laborales, por eso es tan importante que esté el sector académico en este evento, estamos hablando del desarrollo futuro”, cerró la jefa de Gabinete sobre las posibilidades de trabajo.

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