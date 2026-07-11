Ideal para cerrar el fin de semana largo: se viene la primera edición de Sabores y Amigos en San Patricio del Chañar

San Patricio del Chañar sumará una nueva propuesta a la agenda turística de invierno de Neuquén con la primera edición de la Feria Regional de Turismo "Sabores y Amigos", un evento que combinará gastronomía, vinos, cultura, producción y actividades para toda la familia. La cita será este domingo 12 de julio, de 11 a 18, en el Predio Fiesta del Pelón, con entrada libre y gratuita.

La Feria Regional de Turismo "Sabores y Amigos" cuenta con el acompañamiento del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de NeuquénTur, y busca consolidar a la localidad como uno de los destinos emergentes más atractivos del norte del Alto Valle. Para quienes buscan una escapada durante este fin de semana largo, la propuesta se presenta como una oportunidad ideal para descubrir los sabores y paisajes de una localidad que se transformó en la capital del enoturismo neuquino.

Gastronomía, vinos y experiencias para disfrutar en familia

Uno de los grandes atractivos será el concurso para elegir el mejor "Guiso Chañarense", una propuesta que apunta a rescatar recetas, ingredientes y tradiciones culinarias vinculadas a la identidad local. Además, habrá clases magistrales de cocina, patio gastronómico, food trucks y una feria de artesanos y emprendedores donde los visitantes podrán degustar productos regionales y conocer el trabajo de productores locales.

Los vinos neuquinos también tendrán un protagonismo especial. Una globa dedicada exclusivamente a las bodegas permitirá descubrir la calidad y diversidad de las etiquetas elaboradas en la provincia, fortaleciendo una actividad que año tras año atrae a más turistas nacionales e internacionales.

Toda la información para disfrutar de la primera edición de Sabores y Amigos en San Patricio del Chañar - Foto: Neuquén Informa

San Patricio del Chañar, un destino que crece más allá de las bodegas

Durante los últimos años, San Patricio del Chañar amplió su oferta turística con experiencias vinculadas al turismo rural, el agroturismo y la producción regional.

La feria buscará precisamente mostrar esa transformación, generando un espacio de encuentro entre visitantes, prestadores turísticos, emprendedores y productores.

También participarán la EPEA Nº 3 y el Centro de Formación Profesional Agropecuaria Nº 2, que exhibirán proyectos educativos y productivos relacionados con el desarrollo regional y la generación de valor agregado.

Autos antiguos y el mini tour para descubrir los atractivos locales

La programación incluirá además una exposición de autos antiguos, una actividad que promete convocar a aficionados y familias durante toda la jornada.

Quienes quieran conocer más sobre la localidad podrán participar del mini tour guiado "Explorá Chañar", una propuesta que recorrerá algunos de los principales espacios turísticos y productivos del lugar.

El circuito contempla visitas a la Chacra Municipal y al renovado Balneario y Camping Municipal, dos sitios que reflejan la apuesta local por diversificar la oferta recreativa y turística.