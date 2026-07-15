La emoción atravesó toda la provincia apenas sonó el pitazo final en Atlanta. El triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, que selló el pasaje a la final del Mundial 2026, transformó calles, plazas y avenidas de Neuquén en escenarios de una celebración multitudinaria.

En la capital provincial, miles de personas se concentran en el Monumento a San Martín, el tradicional punto de encuentro de cada conquista deportiva de la Albiceleste. Familias, grupos de amigos y jóvenes llegaron con camisetas, banderas, bombos y cornetas para compartir una tarde cargada de emoción. Los cánticos se mezclaron con las bocinas y una interminable caravana de vehículos recorrió las principales arterias de la ciudad.

En Junín de los Andes, la alerta meteorológica no logró apagar la pasión futbolera. A pesar de las bajas temperaturas y las condiciones climáticas adversas, una verdadera marea albiceleste copó el centro de la ciudad para celebrar una victoria que tuvo un sabor especial.

En el norte neuquino, Chos Malal también fue protagonista de una noche inolvidable. Miles de personas se congregaron para festejar el triunfo argentino y la clasificación a una nueva final mundialista.

La alegría tuvo un condimento adicional: dejar en el camino a Inglaterra, un rival histórico que convirtió el partido en mucho más que una semifinal. Cada gol se gritó con intensidad y el resultado terminó desatando una celebración especial también en Zapala.

El monumento a San Martín fue una fiesta. (Foto: Anahí Cárdena)

El monumento a San Martín fue una fiesta. (Foto: Anahí Cárdena)

El monumento a San Martín fue una fiesta. (Foto: Anahí Cárdena)

El monumento a San Martín fue una fiesta. (Foto: Anahí Cárdena)

Miles de hinchas festejan en el centro de Junín de los Andes. (Foto: FM Cordillerana)

La locura no tiene fin en Chos Malal. (Foto: Radio Chos Malal)