Una peligrosa maniobra de un camión quedó registrada en video en el Paso Internacional Cardenal Samoré y generó indignación por el riesgo al que expuso a quienes circulaban por la ruta.

En las imágenes se observa cómo una camioneta, con patente argentina, realiza un peligroso sobrepaso a un camión en plena curva y en un tramo donde hay doble línea amarilla.

Pese a encontrarse en un camino de curvas, la camioneta comienza a sobrepasar camiones y autos y continúa por varios metros su camino por el carril contrario, con riesgo de encontrarse con un vehículo de frente.

Además del riesgo de la propia calzada, que es un camino sinuoso en bajada, la situación agrega más peligro por el hecho de que la maniobra se hace en una ruta nevada, con hielo y mayor riesgo que en otro momento del año.

En el video se evidencia que la nieve cubre los márgenes de la calzada y el pavimento se encuentra húmedo, condiciones que vuelven todavía más riesgosa una maniobra de este tipo.

El video permite dimensionar la peligrosidad del sobrepaso: un error, una pérdida de adherencia o la aparición de otro vehículo podían haber provocado un choque de frente con consecuencias graves.

La secuencia vuelve a poner el foco en la necesidad de extremar los cuidados al transitar por el paso cordillerano, especialmente durante jornadas invernales, cuando las condiciones de la ruta pueden cambiar rápidamente.