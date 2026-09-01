¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Peligro en las rutas

Imprudencia total en el Paso Cardenal Samoré: una camioneta adelantó a varios camiones en una ruta con hielo y curvas

La camioneta quedó filmada cuando pasa autos y camiones en un camino sinuoso, en bajada y con hielo visible en la calzada.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 01 de septiembre de 2026 a las 13:11
PUBLICIDAD

Una peligrosa maniobra de un camión quedó registrada en video en el Paso Internacional Cardenal Samoré y generó indignación por el riesgo al que expuso a quienes circulaban por la ruta.

En las imágenes se observa cómo una camioneta, con patente argentina, realiza un peligroso sobrepaso a un camión en plena curva y en un tramo donde hay doble línea amarilla.

Pese a encontrarse en un camino de curvas, la camioneta comienza a sobrepasar camiones y autos y continúa por varios metros su camino por el carril contrario, con riesgo de encontrarse con un vehículo de frente.

Además del riesgo de la propia calzada, que es un camino sinuoso en bajada, la situación agrega más peligro por el hecho de que la maniobra se hace en una ruta nevada, con hielo y mayor riesgo que en otro momento del año.

En el video se evidencia que la nieve cubre los márgenes de la calzada y el pavimento se encuentra húmedo, condiciones que vuelven todavía más riesgosa una maniobra de este tipo.

El video permite dimensionar la peligrosidad del sobrepaso: un error, una pérdida de adherencia o la aparición de otro vehículo podían haber provocado un choque de frente con consecuencias graves.

La secuencia vuelve a poner el foco en la necesidad de extremar los cuidados al transitar por el paso cordillerano, especialmente durante jornadas invernales, cuando las condiciones de la ruta pueden cambiar rápidamente.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD