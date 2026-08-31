Hizo trompos con una camioneta dentro de una plaza de Neuquén y los vecinos están indignados

Una camioneta ingresó durante la madrugada del domingo a la plaza Costa del Sol, en el barrio Río Grande de Neuquén, y recorrió varios metros del espacio verde mientras realizaba maniobras bruscas y trompos sobre el césped. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y provocó indignación entre los vecinos.

El hecho ocurrió en un sector ubicado en las calles Chaneton, entre Vitale y José Ingenieros. El vehículo atravesó el cordón de la plaza y dejó visibles huellas de neumáticos sobre el terreno. Por el momento, no se registraron daños en los juegos ni en el sistema de riego, aunque el césped quedó deteriorado.

Personal de la Comisaría 41 y de la Brigada de Investigaciones trabajó en el lugar para relevar las imágenes disponibles. La investigación busca identificar la patente y al conductor de la camioneta a partir de las cámaras de seguridad domiciliarias, urbanas y de la red barrial.

La camioneta ingresó al espacio verde y dejó huellas

El episodio ocurrió durante la madrugada y rápidamente generó malestar entre los vecinos del barrio Río Grande. Una camioneta Volkswagen Amarok ingresó a la plaza Costa del Sol y avanzó por el espacio parquizado durante varios metros.

Según se observa en las imágenes que comenzaron a circular, el vehículo realizó maniobras bruscas y trompos sobre el césped, una situación que llamó especialmente la atención porque se trata de un espacio utilizado habitualmente por familias del sector.

El rodado incluso debió superar el cordón que delimita la plaza para ingresar al predio.

El resultado quedó expuesto durante la mañana: las huellas de los neumáticos permanecieron marcadas sobre el terreno, aunque no se detectaron daños en otras estructuras de la plaza.

La Policía busca identificar al conductor

Durante la jornada, efectivos de la Comisaría 41 se acercaron al lugar para realizar una inspección y avanzar con las actuaciones correspondientes.

La Brigada de Investigaciones también trabaja sobre el caso. Uno de los principales objetivos es reconstruir el recorrido de la camioneta y determinar su patente mediante el análisis de las cámaras disponibles.

El episodio quedó registrado inicialmente por una cámara de seguridad de un vecino, mientras que los investigadores también buscan incorporar imágenes de los domos urbanos y de otras cámaras instaladas en el sector.

Por ahora, no se informó oficialmente la identidad del conductor ni si fue localizado.

“Es una locura”, el reclamo de los vecinos

Alberto “Beto” Delloro, presidente de la Comisión Vecinal del barrio Río Grande, expresó el malestar de los vecinos durante una entrevista con el móvil de Noticiero Central.

“Lo que vimos en el video es una camioneta que entra en un espacio verde y empieza a derrapar por todos lados. Es una locura”, señaló el referente barrial.

Delloro explicó que la preocupación no se limita al deterioro del césped. En una plaza de estas características, una maniobra de ese tipo también podría haber provocado lesiones a personas que estuvieran utilizando el espacio.

“Es la plaza de todo el barrio y no solo del barrio. Mucha gente de otros barrios viene a la plaza”, explicó.

Una plaza construida con trabajo de los vecinos

Uno de los aspectos que explica la indignación generada por el episodio es el vínculo que los habitantes del sector tienen con la plaza Costa del Sol.

Delloro recordó que los vecinos participaron activamente de la recuperación y mantenimiento del espacio, incluyendo la plantación y el cuidado de árboles durante la pandemia.

“Esto no había nada. Se hizo trabajando con la Municipalidad, trabajando con los vecinos y de todo un poquito”, contó.

Por eso, el daño sobre el espacio verde es percibido como algo más que un episodio aislado de vandalismo.

La situación también se suma a otros problemas que, según la Comisión Vecinal, afectan periódicamente a distintos espacios públicos del barrio.

Motos, ruidos y otros episodios de vandalismo

Delloro aseguró que los daños y hechos de vandalismo en las plazas no son nuevos. Entre los problemas mencionó roturas de elementos, cestos y juegos, además de situaciones vinculadas con motocicletas durante los fines de semana.

“Las motos los fines de semana son insoportables”, afirmó el presidente de la Comisión Vecinal.

El reclamo vecinal incluye también los ruidos molestos durante la madrugada, particularmente en sectores cercanos a espacios deportivos y recreativos.

La problemática tiene un antecedente concreto en la zona ribereña: en 2017, inspectores municipales realizaron controles nocturnos en inmediaciones de los balnearios y sancionaron a conductores de motos y autos por escapes abiertos y ruidos molestos.

Más recientemente, un operativo municipal realizado el 29 de agosto de 2026 terminó con 46 motos retenidas, principalmente por circular con escapes libres, además de nueve alcoholemias positivas. Los controles incluyeron sectores del Paseo Costero y el barrio Río Grande.

El daño quedó concentrado en el césped

Uno de los datos que permite dimensionar el episodio es que, pese a las maniobras realizadas por la camioneta, no se registraron roturas en el sistema de aspersores ni en otras estructuras de la plaza.

El principal deterioro quedó sobre el césped, donde permanecieron las marcas de los neumáticos después del paso del vehículo.

Para los vecinos, sin embargo, la preocupación excede el costo de recuperar el terreno. Durante los meses de mayor actividad en los espacios verdes, las plazas reciben personas hasta altas horas de la noche, por lo que una camioneta circulando a velocidad dentro de un predio destinado a peatones representa un riesgo potencial.

La entrevista completa: