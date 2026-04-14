El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Carlos Pinto habló con el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 acerca de la posición del organismo respecto del pedido de la Municipalidad de Neuquén de que se elimine el Impuesto a los Combustibles que representa un monto significativo para las arcas del Gobierno nacional.

“La posición de la Cámara es que todo lo que sea sacarle impuesto a los combustibles siempre es positivo porque eso hace al precio final, no olvidemos que más del 40% de lo que se paga en el surtidor son tributos. Están hablando del Impuesto a los Combustibles que son dióxido de carbono e Impuesto a los Combustibles Líquidos. Eso no es en total pero es un monto significativo, está en el orden del 30%, así que sería un gran alivio al bolsillo y repercutirá en el volumen de ventas”, explicó Pinto en primer lugar.

En ese sentido continuó: “Nosotros lo miramos con buenos ojos pero la incidencia que tiene en las arcas del Estado nacional es importante, así que a lo mejor se logre algún tipo de reducción. Este tema fue tocado hace algunos años cuando Guillermo Pereyra fue senador, se logró una reducción para la Patagonia, a Nación le cuesta deshacerse de este ingreso”.

Además indicó: “Quiero ser optimista, pero digo por la incidencia que tiene en las arcas estatales a pesar de la política que tiene el Gobierno de eliminar tributos, es abultado lo que se recauda para que se elimine de golpe”.

“Este Gobierno tiene sus bases en bajar impuestos, debe hacerse gradualmente”

Por otro lado, Carlos Pinto consideró: “Veo que en pequeños aumentos que han surgido se produce un efecto contrario, se reduce el consumo cuando hay un aumento, esto tendría que repercutir en un incremento de ventas. No creo que esté Nación ajeno a este planteo, este Gobierno tiene sus bases en bajar impuestos, considero que debe hacerse gradualmente y bien estudiado, porque los ingresos por el tributo tienen un destino y la plata no sobra, deberán reacomodar de alguna forma los gastos”.

“YPF decidió una moderación de los precios, garantiza una estabilidad, no se si podrán hablar de un congelamiento cuando todo está atado a los precios internacionales del petróleo, no es mucho lo que se puede hacer desde Argentina”, manifestó Pinto respecto del efecto de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán en términos de producción petrolífera.



