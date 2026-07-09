Con el inicio del receso escolar de invierno, Educación y la Secretaría de Infraestructura Escolar de Río Negro pusieron en marcha un plan de mantenimiento y refacciones en más de 40 escuelas de la provincia. La medida aprovecha la suspensión de clases para avanzar en trabajos que resultan complejos durante el ciclo lectivo y que buscan garantizar mejores condiciones edilicias para estudiantes y docentes.

Las tareas incluyen reparaciones de muros, techos y cielorrasos, mejoras en sistemas eléctricos y sanitarios, pintura de aulas y pasillos, y acondicionamiento de patios y espacios comunes. También se realizan trabajos de desmalezamiento y limpieza de predios escolares, fundamentales para prevenir riesgos y asegurar entornos saludables.

Entre las instituciones alcanzadas por el plan se destacan escuelas de Roca, Cipolletti, Bariloche, Viedma e Ingeniero Jacobacci, además de jardines de infantes y centros de formación profesional. En varias de ellas se ejecutan obras específicas: en la Escuela Primaria N° 136 se readecuaron instalaciones eléctricas y se mejoraron accesos; en la Escuela Especial N° 20 se acondicionó el patio y se realizaron trabajos de pintura; en el Jardín N° 61 se reforzó la seguridad eléctrica y se repararon aberturas. En el Centro de Formación Profesional N° 25 se renovaron pisos y se revisó el sistema cloacal y en la Escuela Primaria N° 205 se mejoró el drenaje pluvial del patio.

Las obras también contemplan la remodelación de cocinas escolares, la instalación de rampas y sanitarios adaptados para garantizar accesibilidad, y la reparación de cercos perimetrales y portones en distintos establecimientos.

Desde Educación se destacó que estas intervenciones responden a compromisos asumidos con las comunidades educativas y que el objetivo es asegurar condiciones seguras y confortables para el regreso a clases. Además, se subrayó que el receso escolar es una oportunidad clave para ejecutar trabajos de mayor complejidad técnica, como estudios estructurales y de suelo en edificios que requieren evaluaciones específicas.

El plan de mantenimiento continuará durante todo el receso y se prevé que las escuelas estén en condiciones óptimas para el reinicio de las actividades el próximo 27 de julio.