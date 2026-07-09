¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
MEJORAS EDILICIAS

En vacaciones de invierno intensificarán obras de mantenimiento en las escuelas de Río Negro

Más de 40 establecimientos educativos de la provincia recibirán obras de mantenimiento y mejoras con intervenciones en aulas, patios, cocinas y sistemas sanitarios

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 09 de julio de 2026 a las 07:15
PUBLICIDAD
Se realizan obras en aulas, patios y cocinas

Con el inicio del receso escolar de invierno, Educación y la Secretaría de Infraestructura Escolar de Río Negro pusieron en marcha un plan de mantenimiento y refacciones en más de 40 escuelas de la provincia. La medida aprovecha la suspensión de clases para avanzar en trabajos que resultan complejos durante el ciclo lectivo y que buscan garantizar mejores condiciones edilicias para estudiantes y docentes.

Las tareas incluyen reparaciones de muros, techos y cielorrasos, mejoras en sistemas eléctricos y sanitarios, pintura de aulas y pasillos, y acondicionamiento de patios y espacios comunes. También se realizan trabajos de desmalezamiento y limpieza de predios escolares, fundamentales para prevenir riesgos y asegurar entornos saludables.

Entre las instituciones alcanzadas por el plan se destacan escuelas de Roca, Cipolletti, Bariloche, Viedma e Ingeniero Jacobacci, además de jardines de infantes y centros de formación profesional. En varias de ellas se ejecutan obras específicas: en la Escuela Primaria N° 136 se readecuaron instalaciones eléctricas y se mejoraron accesos; en la Escuela Especial N° 20 se acondicionó el patio y se realizaron trabajos de pintura; en el Jardín N° 61 se reforzó la seguridad eléctrica y se repararon aberturas. En el Centro de Formación Profesional N° 25 se renovaron pisos y se revisó el sistema cloacal y en la Escuela Primaria N° 205 se mejoró el drenaje pluvial del patio.

Las obras también contemplan la remodelación de cocinas escolares, la instalación de rampas y sanitarios adaptados para garantizar accesibilidad, y la reparación de cercos perimetrales y portones en distintos establecimientos.

Desde Educación se destacó que estas intervenciones responden a compromisos asumidos con las comunidades educativas y que el objetivo es asegurar condiciones seguras y confortables para el regreso a clases. Además, se subrayó que el receso escolar es una oportunidad clave para ejecutar trabajos de mayor complejidad técnica, como estudios estructurales y de suelo en edificios que requieren evaluaciones específicas.

El plan de mantenimiento continuará durante todo el receso y se prevé que las escuelas estén en condiciones óptimas para el reinicio de las actividades el próximo 27 de julio.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD