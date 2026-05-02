Impulsan la mesa interprovincial de arenas para fracturas hidráulicas ante el crecimiento de Vaca Muerta

Por primera vez en el desarrollo de Vaca Muerta, se realizaron pruebas de fractura hidráulica utilizando arenas silíceas extraídas en la provincia del Neuquén. Este estudio implica un avance para la industria hidrocarburífera, que durante más de una década dependió mayormente de insumos provenientes de otras regiones del país.

Las arenas de fractura constituyen un insumo crítico en la explotación no convencional, ya que permiten sostener las fisuras en la roca madre y facilitar la extracción de petróleo y gas. Cada pozo puede demandar entre 11.000 y 15.000 toneladas, lo que posiciona a la logística de transporte como uno de los principales componentes del costo operativo.

En este contexto, al menos dos operadoras iniciaron evaluaciones de desempeño con arenas neuquinas en pruebas de campo. Entre ellas, YPF realizó ensayos combinando material local con arenas de otras provincias, mientras que Vista Energy avanzó con un esquema más sostenido de testeo a partir de una cantera propia, integrando además su procesamiento en instalaciones ubicadas en Bajada del Palo.

El uso de arenas neuquinas podría reducir costos logísticos en los desarrollos de Vaca Muerta.

El volumen actual de producción en la provincia es aún incipiente y se ubica por debajo de las 20.000 toneladas mensuales. No obstante, el interés del sector crece en paralelo a los estudios de calidad y a la expansión de solicitudes de cateo en distintas áreas del territorio provincial.

Coordinan con productores de otras provincias

En paralelo, desde el ámbito público y privado se impulsa la creación de una Mesa Interprovincial de la Arena, con participación de productores, procesadores y comercializadores de distintas jurisdicciones, entre ellas Entre Ríos, Chubut, Río Negro y Neuquén. La iniciativa busca ordenar el mercado, anticipar la demanda y optimizar la logística frente al crecimiento proyectado de la actividad en Vaca Muerta.

En este escenario, la empresa estatal Cormine avanza con estudios técnicos sobre su cantera ubicada en cercanías del área productiva. Su presidente, Mariano Brillo, indicó que se encuentran a la espera de resultados de laboratorio que evalúan variables clave como la resistencia y la redondez del material, factores determinantes para su desempeño en procesos de fractura hidráulica.