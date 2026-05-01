Neuquén despliega su universo literario en la Feria del Libro de Buenos Aires

En el corazón de la mayor celebración literaria del país, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Neuquén desplegará este domingo una jornada que busca trascender la agenda cultural para convertirse en una afirmación de identidad. En el marco de los 50 años del encuentro, el denominado “Día de Neuquén” se perfila como uno de los momentos más significativos para la proyección de la literatura patagónica a nivel nacional.

El evento se desarrollará en el predio de La Rural, donde la provincia dirá presente con una propuesta integral que reúne autores, editoriales, gestores culturales y autoridades, bajo un concepto que sintetiza su impronta: “Patagonia, Territorio Literario”.

La participación neuquina no es casual ni aislada. Forma parte de una estrategia cultural sostenida que busca posicionar a la producción literaria local dentro del mapa editorial argentino. En ese sentido, el stand compartido del Ente Cultural Patagonia funciona como una plataforma de visibilidad para escritores, editoriales independientes y proyectos culturales de toda la región.

Con 115 autores, 27 editoriales y más de 1.800 ejemplares en exposición, Neuquén llega a la feria con una presencia sólida, diversa y representativa de múltiples géneros: desde poesía y narrativa hasta historia, literatura infantil y espiritualidad.

Una jornada que narra el territorio

El Día de Neuquén comenzará a las 17 con la presentación de “Mirá de dónde venimos”, una obra que recupera relatos y memorias de adultos mayores de la localidad de Las Ovejas, poniendo en valor la tradición oral y las historias que construyen comunidad.

A las 19 será el turno de una reedición emblemática: “El brujo de las cordilleras”, de Manuel José Olascoaga, publicada por el Fondo Editorial Neuquino. Esta obra, que cruza historia y ficción, forma parte de la colección patrimonial del sello provincial y representa un rescate clave del acervo literario neuquino.

El momento central llegará a las 20, en la Sala Horacio González del Pabellón Ocre, donde se realizará una presentación institucional de las distintas ferias del libro que se desarrollan en la provincia. Allí se pondrá en valor el rol de estos espacios como motores de identidad cultural y circulación de la palabra en cada localidad. La jornada culminará a las 21 con un cierre abierto al público, que reunirá a escritores, autoridades y lectores.

Cultura como política pública

La delegación oficial estará encabezada por la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, junto a la secretaria de Cultura, María José Rodríguez, y la subsecretaria Ana Bonet. También participarán intendentes, referentes culturales y legisladores nacionales, en una señal clara del respaldo institucional al sector.

Durante la jornada se presentará además un diagnóstico integral del ecosistema editorial neuquino, que incluye tanto a sellos independientes como comerciales. Este relevamiento busca orientar políticas públicas que fortalezcan un sector en crecimiento, con impacto directo en la economía cultural y la generación de empleo.

En ese marco, se destacará el trabajo del Fondo Editorial Neuquino como herramienta clave para la edición, promoción y circulación de obras locales, así como los programas de fomento que han permitido profesionalizar a escritores y ampliar su llegada a nuevos públicos.

Literatura, identidad y proyección

La presencia de Neuquén en la feria no solo responde a una agenda de actividades, sino a una concepción más amplia: la cultura como motor de desarrollo y como espacio de construcción colectiva.

La participación también se inscribe en el cumplimiento de la Ley Nº 3164/18, que impulsa la difusión de autores locales en eventos de relevancia nacional e internacional, consolidando un camino de visibilidad para la producción literaria neuquina.

En una edición especial de la feria que celebra medio siglo de historia, Neuquén no solo presenta libros: lleva consigo relatos, voces y territorios que buscan ser leídos más allá de sus fronteras. Porque en cada página, la provincia escribe —y reescribe— su identidad.

La entrevista a Carina Medina, directora del Fondo Editorial Neuquino (FEN):