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INCENDIOS EN LA PATAGONIA

Impulsan la plantación de 15.000 araucarias para restaurar un bosque afectado por incendios

Una campaña de reforestación se pondrá en marcha en la región patagónica con el objetivo de recuperar ecosistemas dañados por incendios forestales, a través de la plantación de 15.000 araucarias.

 

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 10:04
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Una iniciativa de restauración ambiental busca recuperar áreas afectadas por incendios forestales mediante la plantación de 15.000 araucarias durante los meses de abril, mayo y junio de 2026.

El punto de encuentro será en Junín de los Andes, desde donde comenzarán las actividades previstas para el 25 y 26 de abril, con la posibilidad de sumar nuevas jornadas en los meses siguientes, en el marco del Proyecto Pewen.

El objetivo es avanzar en la recuperación del área del Arroyo Correntoso, una zona afectada por un incendio ocurrido hace 17 años que arrasó con unas 3.000 hectáreas de bosque nativo.

La propuesta también apunta a generar conciencia ambiental y promover la participación de la comunidad, con la intervención de técnicos y voluntarios en las tareas de plantación.

La convocatoria es impulsada por el Parque Nacional Lanín y Amigos de la Patagonia, desde donde destacaron el acompañamiento de personas, empresas y proyectos que colaboran con la donación de árboles.

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