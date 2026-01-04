El río y los balnearios neuquinos fueron algunos de los puntos más elegidos por los vecinos para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Muchos eligieron pasar allí tanto el día previo como los propios feriados, celebrando con amigos y familia. Para esto se desplegó un amplio operativo con guardavidas y seguridad, teniendo en cuenta que la convocatoria sería extraordinaria.

Como se sabe, los ríos en las zonas son peligrosos ya que tienen mucha correntada, pozones y zonas de gran profundidad, por lo cual siempre se pide bañarse en zonas habilitadas, donde haya guardavidas. A pesar de esto, los accidentes y riesgos existen y muchas veces la imprudencia de los visitantes provocan tragedias.

Desde la Escuela de Guardavidas de Neuquén, el Referente Francisco Larzke, comentó en diálogo con La Primera Mañana, transmitida en AM550 y Canal de Noticias 24/7, que este año aumentó el número y hay más de 160 guardavidas en funciones en la costa, por lo cual siempre se puede estar cómodo en las zonas permitidas, sin necesidad de bañarse en espacios prohibidos.

Espacios seguros para familias con niños

"La recomendación principal es que si van con chicos, vayan a los balnearios que son más tranquilos. Por ejemplo, tenés la Isla 132, que quieras o no, no está habilitada, pero va mucha gente y es peligrosa porque es el río principal. A diferencia de, por ejemplo, adentro del balneario Sandra Canales, que al ser un brazo, es más tranquilo."

Larzke también reiteró que son las familias o tutores los que deben hacerse cargo de los niños ya que ellos no son "niñeros", más en zonas con agua y profundidad. Además recordó que trabajan en conjunto con la policía y el personal de mantenimiento durante los operativos.

"Una familia o la persona que se acerca a un lugar habilitado, sabe que si surge algún problema, va a estar la policía si es necesario actuar. Hay un montón de cosas en los balnearios habilitados para la prevención constante de la familia", comentó.

Una problemática repetida e interminable

Además se refirió a una de las mayores problemáticas en la zona del Paseo de la Costa, que son los saltos desde el puente de la Isla hacia el río. Estas acciones ya han provocado accidentes y en cada ocasión las autoridades deben acercarse a indicarle a los jóvenes que tirarse desde allí está prohibido.

Falzke indicó que no ha cesado el comportamiento, a pesar de los carteles. "Es como un juego y la verdad hasta la policía ya no sabe qué hacer. El caudal del agua está bajo, es peligroso. Ha sucedido años anteriores donde hemos tenido que sacar personas con lesiones cervicales, trasladarlas y demás. Incluso porque el mismo que se tira, además de generarse un peligro para su persona, hay botes que pasan por ahí. Ustedes saben que están los clubes, entonces pasan por abajo del puente para irse al brazo principal. Entonces es muy peligroso en todos los sentidos."

En cuanto a una posible solución para este problema y evitar tragedias, indicó que se debe educar y no prohibir. "Al no tener educación se generan las prohibiciones, lo cual no estoy de acuerdo", manifestó.

Por último opinó que se hay un cambio a la hora de llevar adelante el trabajo de guardavida. "La gente recapacita. Yo hace 20 años estoy en el río, ha cambiado la tendencia. Se hacían mucho más rescates. El guardavía no caminaba tanto. No éramos tanto agentes de prevención, sino éramos agentes de rescate, dejábamos que llegue al rescate. Y bueno, la tendencia ha cambiado. Se ha tomado mucha más importancia la prevención. Eso evita que el rescate tenga que ser realizado porque cuando una buena prevención y una prevención efectiva, no hace falta el rescate".

