Una ola de gran magnitud irrumpió de forma sorpresiva en el mar de Santa Clara del Mar, donde había decenas de personas, y provocó la muerte de un bañista y lesiones en otras 35, entre ellas una persona que permanece en grave estado tras sufrir un infarto. El episodio también se registró en las playas de Camet y Mar del Plata.

“Fue realmente impactante. Es un fenómeno al que no estamos acostumbrados en esta zona, y mucho menos sin sudestada ni vientos fuertes. Que el mar se retire de repente”, contó Maximiliano Preenski, guardavidas que intervino en los rescates, en declaraciones a la prensa.

Según informó Defensa Civil, el hecho dejó una víctima fatal: “Un joven de sexo masculino que, aparentemente, fue empujado por el agua y golpeó contra las rocas. Además, una persona sufrió un infarto y hubo 35 heridos leves”.

Por su parte, Alejandro García, jefe de Guardavidas de Santa Clara del Mar, explicó: “Se trató de una crecida muy intensa y fuera de lo común que generó numerosas complicaciones en distintas playas. En nuestro sector tuvimos dos situaciones extremadamente graves: una persona fallecida y otra que debió ser reanimada tras un paro cardiorrespiratorio”.

Quienes presenciaron el hecho señalaron que estaban pasando la tarde en la playa California Beach cuando notaron que el mar se retiraba de manera anormal y, poco después, comenzaron a llegar una serie de olas “gigantes”, poco habituales en la región.

El avance repentino del agua tomó por sorpresa a los turistas y arrastró bolsos, reposeras y sombrillas. Las personas que se encontraban nadando tuvieron que asistirse entre sí para no ahogarse. Además, varios de los presentes debieron sujetar a sus perros para evitar que fueran llevados por el mar.

Santa Clara del Mar es conocida como un balneario tranquilo de la Costa Atlántica, con un mar generalmente calmo, por lo que el episodio sorprendió tanto a residentes como a visitantes.

El fenómeno también se hizo sentir en Mar del Plata, aunque hasta el momento no se confirmó si afectó a otras localidades cercanas de la costa atlántica.