Una camioneta se incendió cerca del Tercer Puente y el conductor logró escapar justo a tiempo

El fuego apareció de golpe sobre uno de los corredores más transitados de la región. Una Fiat Strada quedó envuelta en llamas durante la noche del martes en el Tercer Puente, en inmediaciones de la intersección con la Ruta 151, y el episodio obligó a desplegar un importante operativo mientras cientos de automovilistas quedaban atrapados en las demoras que provocó el incendio.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, cuando el conductor de la camioneta circulaba por el sector y comenzó a advertir que algo no funcionaba bien en el vehículo. En cuestión de minutos, la situación pasó de un problema mecánico a una emergencia: el fuego avanzó sobre la camioneta y generó una impresionante columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

Por fortuna, el hombre que manejaba la Strada viajaba solo y consiguió abandonar el vehículo por sus propios medios antes de que las llamas se extendieran por completo. Después de ponerse a salvo, se dirigió hasta la casilla ubicada en el Tercer Puente para alertar sobre lo que estaba ocurriendo.

A partir de ese aviso se puso en marcha el operativo. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti intervino en el lugar y trabajó para ordenar la circulación, mientras que minutos después llegaron los Bomberos Voluntarios de Cipolletti, que se encargaron de combatir el incendio.

Una camioneta completamente tomada por el fuego

Mientras los bomberos trabajaban, la camioneta quedó prácticamente a merced de las llamas. La violencia del incendio y la ubicación del vehículo generaron una escena impactante para quienes circulaban por el sector.

Además, el problema no quedó limitado al vehículo. Por tratarse de una zona estratégica para el tránsito entre Neuquén y Cipolletti, el operativo tuvo consecuencias inmediatas sobre la circulación.

De hecho, comenzaron a formarse largas filas de automóviles, con importantes demoras para quienes intentaban atravesar el sector durante ese horario de intenso movimiento.

¿Qué provocó el incendio?

Por el momento, la principal hipótesis apunta a un desperfecto mecánico, aunque ese dato todavía no puede considerarse una conclusión definitiva.

Las primeras actuaciones realizadas en el lugar orientaron la investigación hacia una falla del vehículo, pero serán las pericias correspondientes las que permitan establecer con precisión qué ocurrió y qué desencadenó el fuego.

En ese sentido, no surgieron indicios que permitan hablar de un incendio intencional. Tampoco hubo que lamentar personas heridas como consecuencia del episodio.

Finalmente, con la intervención de los bomberos y el trabajo del personal de Seguridad Vial, la situación pudo ser controlada. Sin embargo, durante varios minutos el incendio de una sola camioneta alcanzó para transformar al Tercer Puente en un verdadero cuello de botella y complicar el tránsito en uno de los accesos fundamentales entre Neuquén y Cipolletti.