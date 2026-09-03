Un importante incendio de pastizales se desató hoy por la tarde en cercanías del Tercer Puente de la Ruta 151, entre Cipolletti y Cinco Saltos, donde se registraron tres focos activos y una densa columna de humo que redujo considerablemente la visibilidad. Bomberos y personal de Protección Civil trabajan en el sector, mientras se pidió extrema precaución a quienes circulan por la zona.

El fuego avanzó rápidamente por sectores ubicados a la vera de la ruta y generó una situación de preocupación por la cercanía con viviendas y comercios. El humo, además, comenzó a cubrir buena parte del sector y complicó las condiciones de circulación sobre la calzada.

En medio del operativo, bomberos voluntarios de Cipolletti y Cinco Saltos trabajan para contener las llamas y evitar que el incendio continúe extendiéndose. Personal de Protección Civil también se encuentra abocado a las tareas preventivas y al control de la situación.

Mientras tanto, una de las principales preocupaciones está puesta en el tránsito. La combinación de humo y fuego provocó una marcada reducción de la visibilidad, por lo que se solicita a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia y extremar los cuidados al atravesar el sector.

Por el momento, no se informó si hubo personas afectadas como consecuencia del incendio. Las tareas continúan para controlar los focos y establecer con precisión cómo se inició el fuego.

El dato que encendió la alarma: fuentes que trabajan en el operativo señalaron que el origen estaría relacionado con una quema realizada durante tareas de limpieza de una chacra. Esa práctica no estaría permitida debido al riesgo de que las llamas se descontrolen y alcancen zonas productivas, viviendas o sectores próximos a la ruta.