El incendio de una vivienda desató momentos de extrema tensión en Roca. Un adolescente logró ser rescatado con graves quemaduras y una mujer hospitalizada. El dramático episodio movilizó a Bomberos Voluntarios, personal del SIARME y efectivos policiales, que desplegaron un amplio operativo de emergencia para controlar las llamas, asistir a las víctimas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles linderos. Mientras tanto, las causas del siniestro permanecen bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

El fuego se desató poco después del mediodía en una casa ubicada sobre calle Estados Unidos al 1800, del barrio San Martín y, en cuestión de minutos, convirtió la vivienda en una escena desesperante. Las llamas avanzaron con rapidez y obligaron a una inmediata intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron intensamente para contener el incendio antes de que alcanzara otras propiedades de la cuadra.

En medio del caos se vivieron los momentos más dramáticos. De acuerdo con testimonios de vecinos que presenciaron la secuencia, el padre del adolescente logró rescatarlo de la vivienda en brazos, en un intento desesperado por ponerlo a salvo. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, el joven fue trasladado de urgencia en un patrullero hasta el Hospital Francisco López Lima, mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia para continuar con la asistencia médica.

Al mismo tiempo, una mujer también debió recibir atención sanitaria como consecuencia del incendio. Personal del SIARME la asistió en el lugar y posteriormente fue derivada para una evaluación médica, en una jornada marcada por el intenso despliegue de los equipos de emergencia.

La desesperación también se apoderó de familiares y vecinos. Según relataron quienes se encontraban en el lugar, durante los primeros instantes nadie tenía certeza de si todas las personas habían logrado salir de la vivienda. Esa incertidumbre llevó incluso a romper algunas ventanas para intentar ingresar al inmueble mientras el fuego seguía avanzando.

En paralelo, efectivos policiales colaboraron con el operativo de rescate y ordenaron el tránsito en la zona, mientras operarios trabajaban en la desconexión del suministro eléctrico para reducir riesgos durante las tareas de extinción. Recién después de varios minutos de intenso trabajo, los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que el incendio provocara daños aún mayores.

Además, algunos vecinos aseguraron haber escuchado una fuerte explosión instantes antes de que comenzara el incendio. Por el momento esa versión no fue confirmada oficialmente y forma parte de las distintas líneas de investigación que buscan determinar cómo se originó el siniestro.