El trabajo de moza parece, muchas veces, una rutina invisible. Horas de pie, bandejas cargadas, movimientos que se repiten una y otra vez durante toda la jornada. En un casino de Las Grutas esa fue la realidad cotidiana de una trabajadora durante casi 18 años, hasta que el desgaste terminó por pasarle factura. Ahora, la Justicia le reconoció una indemnización millonaria al considerar que una de sus lesiones fue provocada por las condiciones en las que desempeñó sus tareas.

La mujer trabajaba entre siete y ocho horas diarias atendiendo mesas, trasladando bebidas y realizando esfuerzos constantes con sus brazos y hombros. En agosto de 2023 denunció ante la aseguradora de riesgos del trabajo que sufría insuficiencia venosa crónica y una tendinitis en el hombro izquierdo, patologías que vinculó directamente con su actividad laboral. La ART rechazó el planteo y negó el origen profesional de las enfermedades.

Frente a esa decisión inició una demanda laboral. Durante el juicio intervino el Cuerpo de Investigación Forense, cuya pericia médica resultó determinante. Los especialistas concluyeron que las várices estaban relacionadas con la permanencia prolongada de pie y que la tendinitis del hombro izquierdo era consecuencia de los movimientos repetitivos y del transporte habitual de bandejas.

El informe, sin embargo, también advirtió que la trabajadora ya había percibido años atrás una indemnización por la enfermedad venosa. Esa circunstancia limitó el nuevo reclamo únicamente a las secuelas derivadas de la lesión en el hombro izquierdo, considerada una incapacidad laboral permanente parcial.

Al analizar el expediente, uno de los jueces destacó que la pericia médica estaba sólidamente fundada y que no existían elementos para apartarse de sus conclusiones. Además, remarcó que la aseguradora no contestó oportunamente la demanda, situación que permitió tener por ciertos los hechos relatados por la trabajadora, una presunción que, además, coincidía con el resto de las pruebas reunidas durante el proceso.

Con esos argumentos, la Cámara del Trabajo de Viedma resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda y concluyó que existía una relación directa entre la lesión del hombro izquierdo y las tareas desarrolladas durante años en el casino de Las Grutas. En consecuencia, condenó a Prevención ART a abonarle la correspondiente indemnización millonaria por la incapacidad reconocida.