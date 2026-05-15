El informe mensual de la Dirección de Estadística y Censos de Río Negro confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la capital provincial registró en abril una variación de 2,11% respecto de marzo. En términos acumulados, el bimestre cerró con un alza de 4,03%, el trimestre con 7,12%, el cuatrimestre con 9,6%, el semestre con 14,18% y la variación interanual alcanzó el 23,6%.

Entre los productos que más aumentaron se destacaron los combustibles, con la nafta que subió 12,46%, el gas en garrafa con un incremento de 18,98%, y la pintura en lata de 4 litros, que trepó 12,33%. También se observaron alzas en rubros de consumo masivo como los analgésicos y antifebriles (+6,94%), el termómetro digital (+10,64%), el queso de rallar (+5,77%) y el pantalón jeans para mujer (+5,81%).

En el rubro alimentos, hubo subas destacadas en la mortadela (+5,08%), el jamón crudo (+4,69%), el dulce de membrillo (+4,04%) y el azúcar (+5,04%). En bebidas y condimentos, la mayonesa aumentó 4,71%, los caldos concentrados 4,25%, y las gaseosas 2,39%.

Por el contrario, algunos productos mostraron bajas que amortiguaron el índice general. La manzana cayó 8,48%, la zanahoria retrocedió 5,76%, el zapallo amarillo bajó 5,67%, y las zapatillas para niño se redujeron en 2,94%. También se registraron descensos en la sal fina (-3,42%), el gas natural (-0,75%) y el alcohol puro (-1,33%).

El informe refleja que los rubros de energía y combustibles fueron los principales impulsores de la inflación mensual, mientras que las frutas y verduras aportaron un alivio parcial. La combinación de aumentos en bienes de consumo básico y servicios de salud y transporte marca una tendencia de presión inflacionaria sostenida en la región.