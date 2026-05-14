Este miércoles la provincia de Río Negro dio a conocer todas las ofertas turísticas que tienen para los visitantes en esta próxima temporada de invierno. La presentación se hizo en Neuquén, donde se difundieron las mejores atracciones de la provincia vecina.

Además de los tradicionales destinos como Bariloche, El Bolsón y Dina Huapi, se destacó una nueva temporada de avistaje de fauna marina en la costa rionegrina con un innovador sector inmersivo de imágenes y la participación digital de los asistentes a través de distintos dispositivos.

La novedad de la propuesta presentada por la Agencia de Turismo Rio Negro (ATUR) incluyó espacios especiales para cada una de las regiones donde estepa y valle sumaron una propuesta que transforma a la provincia en una de las más completas del país en cuanto a su oferta, servicios y escenarios naturales.

Neuquén como "plaza estratégica" de cara al invierno 2026

En diálogo con Canal de Noticias 24/7, Diego Piquín, Director Ejecutivo de ATUR, destacó que Neuquén es una "plaza estratégica" para la provincia vecina. Del evento participaron agencias de viaje y prestadores que compartieron sus propuestas para conocer Río Negro.

"Creo que Río Negro tiene una propuesta muy heterogénea, de la cordillera al mar, venimos dándole más protagonismo al avistaje de fauna marina que va de junio a octubre", explicó Piquín.

Y agregó "un centro de esquí consolidado, Perito Moreno con El Bolsón, la ruta 40, el tren patagónico, la estepa con un paleoparque que supera las expectativas de los visitantes que estamos teniendo", sostuvo en cuanto a las mejores atracciones.

En cuanto a la conectividad aérea, indicó que Bariloche supera su récord año tras año con los destinos de Brasil y también se refirió a la conexión de vuelos entre Santiago de Chile y Neuquén, lo cual genera un negocio para todo el Alto Valle.

"También estamos trabajando en incrementar las frecuencias aéreas Buenos Aires con Viedma, con lo cual es una oportunidad para favorecer el crecimiento energético y el desarrollo de la costa", expresó.

El avistaje, en el mejor momento

Avistaje Embarcado: entre junio y octubre, las ballenas francas australes dominan la escena en el Puerto de San Antonio Este y Las Grutas. Las excursiones, que duran aproximadamente 2 horas y media, parten desde la Tercera Bajada en Las Grutas, el Parador Serena en Puerto San Antonio Este y Punta Colorada, cerca de Playas Doradas.

Santuarios en Tierra: cerca de Viedma, el Área Natural Protegida Punta Bermeja alberga un apostadero permanente de más de 4.000 lobos marinos de un pelo, observables desde miradores en lo alto de imponentes acantilados. Muy cerca, en el Balneario El Cóndor, se encuentra la colonia de loros barranqueros más grande del mundo.

El "Vergel" de Islote Lobos: situado en el Golfo San Matías, el Parque Nacional Islote Lobos es un refugio de biodiversidad. Allí, de setiembre a marzo, conviven colonias reproductivas de pingüinos de Magallanes, flamencos australes, gaviotines reales y lobos marinos. Se accede por la Ruta 3 hacia Sierra Grande y Playas Doradas, desde donde se puede llegar a los islotes por embarcación.