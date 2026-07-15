Un sobrepaso que pudo terminar de la peor manera

Una maniobra imprudente estuvo a punto de convertirse en un choque frontal sobre la Ruta Provincial 7. El hecho ocurrió el viernes, a la altura de la Picada 12, en San Patricio del Chañar, cuando una camioneta Ford Ranger perteneciente a una empresa de logística realizó un adelantamiento en un momento en que la lluvia reducía la visibilidad y complicaba las condiciones de manejo.

Toda la secuencia quedó registrada por la cámara de otro vehículo que circulaba detrás. En las imágenes se observa cómo la pickup invade el carril contrario para sobrepasar y queda frente a un camión Volkswagen que venía de frente. La diferencia entre una maniobra riesgosa y una tragedia fue de apenas unos metros.

Las advertencias no alcanzaron

El conductor del camión Volkswagen reaccionó de inmediato y realizó señales de luces para advertir el peligro. Detrás de él, el chofer de un Fiat Iveco también intentó alertar al conductor de la camioneta.

El registro muestra que la Ford Ranger logró regresar a su carril apenas instantes antes de lo que hubiera sido un impacto fatal. La maniobra ocurrió en uno de los corredores con mayor circulación hacia Vaca Muerta y en un contexto climático que exigía extremar las precauciones.

Todo quedó registrado por una cámara

El video expone con claridad la secuencia y vuelve a poner el foco sobre las maniobras de sobrepaso en rutas donde circulan diariamente camiones, colectivos, trabajadores petroleros y vehículos particulares.

En este caso, la combinación de lluvia, calzada comprometida y un adelantamiento en un sector con tránsito de frente generó una situación de altísimo riesgo que pudo haber involucrado a varios vehículos.

La empresa abrió una investigación

Según pudo saberse, la camioneta pertenece a Argentina Logistic Services S.A. (ALS), una empresa dedicada a la logística y al transporte de cargas especiales que opera en la región de Vaca Muerta. El vehículo forma parte de la flota de camionetas guía que habitualmente acompañan el traslado de cargas de gran porte.

Tras conocerse las imágenes, la empresa tomó conocimiento de lo ocurrido e inició una investigación interna para determinar las responsabilidades del trabajador que conducía la pickup al momento del hecho.