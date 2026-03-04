Un exitoso rescate se llevó adelante este martes por la noche en la provincia de Neuquén, donde efectivos de bomberos y personal policial trabajaron de manera coordinada para salvar a un perro que había quedado atrapado en una laguna. Según relataron vecinos del sector, alrededor de las 20:00 comenzaron a escucharse los llantos desesperados del animal provenientes del agua. Ante la preocupación por la situación y la imposibilidad de asistirlo por sus propios medios, dieron aviso inmediato a las autoridades.

Tras varias horas de incertidumbre y organización del operativo, cerca de las 23:40 los bomberos ingresaron a la laguna utilizando un kayak para poder alcanzar al perro sin poner en riesgo su integridad ni la del personal interviniente. Finalmente, lograron rescatarlo sano y salvo, en medio de la emoción y el alivio de los presentes.

El procedimiento contó con la participación conjunta de bomberos y efectivos de la Policía del Neuquén, quienes destacaron la rápida intervención y el compromiso de los vecinos, fundamentales para que el rescate tuviera un desenlace positivo.

El hecho fue celebrado por la comunidad, que agradeció el enorme trabajo y la vocación de servicio de las fuerzas de seguridad, así como la solidaridad de quienes no dudaron en actuar para salvar la vida del animal.