¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 04 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Varias horas intentando salvarlo

Bomberos y policías de Neuquén rescataron a un perro que había caído en una laguna: así fue el intenso operativo

Un exitoso rescate se llevó adelante este martes por la noche en la provincia de Neuquén, donde efectivos de bomberos y personal policial trabajaron de manera coordinada para salvar a un perro que había quedado atrapado en una laguna.

Por Redacción

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 09:49
PUBLICIDAD

Un exitoso rescate se llevó adelante este martes por la noche en la provincia de Neuquén, donde efectivos de bomberos y personal policial trabajaron de manera coordinada para salvar a un perro que había quedado atrapado en una laguna. Según relataron vecinos del sector, alrededor de las 20:00 comenzaron a escucharse los llantos desesperados del animal provenientes del agua. Ante la preocupación por la situación y la imposibilidad de asistirlo por sus propios medios, dieron aviso inmediato a las autoridades.

Tras varias horas de incertidumbre y organización del operativo, cerca de las 23:40 los bomberos ingresaron a la laguna utilizando un kayak para poder alcanzar al perro sin poner en riesgo su integridad ni la del personal interviniente. Finalmente, lograron rescatarlo sano y salvo, en medio de la emoción y el alivio de los presentes.

El procedimiento contó con la participación conjunta de bomberos y efectivos de la Policía del Neuquén, quienes destacaron la rápida intervención y el compromiso de los vecinos, fundamentales para que el rescate tuviera un desenlace positivo.

El hecho fue celebrado por la comunidad, que agradeció el enorme trabajo y la vocación de servicio de las fuerzas de seguridad, así como la solidaridad de quienes no dudaron en actuar para salvar la vida del animal.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD