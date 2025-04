Tras el sabotaje, bomberos de Neuquén piden no generalizar: “Esto nos duele”

Durante las últimas horas Gustavo Parnesari, Jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Chos Malal admitió su responsabilidad penal en el caso de sabotaje del tendido eléctrico de la ciudad. El hecho, que tuvo lugar entre fines de febrero y principio de marzo dejó sin luz al norte neuquino durante más de 18 horas y dio inicio a una serie de investigaciones vinculadas al delito.

Justamente por este tema es que Milton Canale, presidente de la Federación de Bomberos de Neuquén habló con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550: "Hace un mes enviamos 107 bomberos a trabajar en Valla Magdalena y ahora esto tira por tierra todo lo bueno que uno hace por la provincia".

Además de Parnesari se comprobó la participación necesaria de otro bombero, aunque se desconoce aún su nombre.

"El bombero tiene que tener una conducta intachable durante las 24 horas, incluso fuera de servicio", explicó el hombre que además pidió que se juzgue a Parnesari como a cualquier hijo de vecino. "Es un acto criminal el hecho de dejar a una comunidad durante 18 horas sin luz, con las consecuencias que le trae a hospitales, comercios y centros de salud", sentenció.

Un sabotaje histórico

El hecho ocurrido en dos ocasiones, primero el 20 de febrero y luego el 5 de marzo, requirió de la ayuda del imputado por la causa de sabotaje. El hombre fue clave para el hecho delictivo brindando herramientas pertenecientes al cuerpo de bomberos sin las cuales no se hubiera podido ejecutar el plan criminal. Además se especula que fue quien organizó el ataque.

Desde la Federación de Bomberos de Neuquén exigen Justicia.

En ambos casos, Parnesari-con la ayuda de otro bombero-, tiró una serie de cadenas de 13 metros de largo sobre el cableado eléctrico interrumpiendo el servicio y provocando fallas que tardaron casi un día en reparar.

"Es algo lamentable. No se que lo habrá motivado a hacer eso y no salimos del asombro porque era el Jefe del cuerpo desde hacía dos meses al momento de hacer eso", lamentó Canale que además hizo su descargo: "No queremos que se piense que todos los bomberos son iguales, no queremos que esto tire por tierra todo lo bueno que hace el cuerpo por la Provincia"

El hombre además lamentó el caso de Parnesari ya que "se trata de un joven con mucho futuro, que era Jefe desde hace poco tiempo" y además aseguraron que están a la espera de que se conozca el nombre del otro bombero involucrado.